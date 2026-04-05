“Hacen lo que se les canta las pelotas”: Mayans y Bullrich se sacaron chispas en el Senado

Un tenso momento se vivió este miércoles durante la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en el marco de la discusión del proyecto de reforma laboral enviada por el presidente Javier Milei.

Todo comenzó cuando la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada como presidenta de la comisión por el oficialismo.

Sin embargo, el titular del interbloque peronista Unión por la Patria, José Mayans, objetó la maniobra y la forma en que se armó la comisión, al alegar que se había incumplido con el reglamento de la Cámara alta para conformar comisiones.

#Escándalo 😱 “Hacen lo que se les canta las pelotas”: José Mayans y Patricia Bullrich se sacaron chispas en el Senado



🏛️ La senadora oficialista fue designada al frente de la Comisión de Trabajo, donde se debatirá la Ley de Modernización Laboral, pero el senador peronista… pic.twitter.com/IV4bXK34RB — ANDigital (@ANDigitalOK) December 17, 2025

En concreto, Mayans advertía que la designación de Bullrich se adoptó “sin aval del pleno del cuerpo”.

Mientras subía el volumen de la discusión, Mayans se sentó en la mesa donde Bullrich debía presidir la comisión y le enrostró: “No puede hacer lo que está haciendo”.

“Hacen lo que se les canta las pelotas”, bramó el senador peronista, visiblemente enojado.

Minutos después, la bancada opositora anticipó que, a raíz de la irregularidad evidenciada, podrían llevar el tema a la Justicia.

Irónica, Bullrich respondió: “Arrancó bien el día con los kirchneristas”.

“Tranquilos. Nosotros estamos trabajando y construyendo los acuerdos necesarios para lograr la media sanción de la Ley de Modernización Laboral”, completó la exministra.