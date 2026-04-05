Tragedia en Plaza Moreno: Se descompensó en su auto, chocó y murió

Un automovilista falleció este miércoles en La Plata, luego de protagonizar un accidente en la zona de Plaza Moreno, que fue causado como consecuencia de una descompensación cardíaca al volante.

El incidente vial tuvo lugar en la intersección de las calles en la zona de 14 y 51. Las imágenes captadas por las cámaras de un puesto gastronómico ubicado frente a la Catedral muestran cómo un Peugeot 208 gris se despistó y subió a la plaza a gran velocidad.

🎦 Así fue el accidente que hoy miércoles protagonizó un hombre de 63 años a bordo de su auto en Plaza Moreno, pleno entro de la ciudad de #LaPlata.



😱 Este sujeto sufrió una descompensación cardíaca al volante, perdió el control del vehículo, se subió a la plaza y de milagro… pic.twitter.com/udT5jLaKfj — ANDigital (@ANDigitalOK) December 17, 2025

El vehículo golpeó contra el local “El Pulpito” y contra un árbol, milagrosamente, un empleado estuvo a escasos metros de ser atropellado.

Posteriormente, se conoció que el conductor, identificado como Juan Martín Lilli, de 63 años, había sufrido una descompensación.

Tras ser asistido en el lugar por el SAME, lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció horas después.