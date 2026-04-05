domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Policiales y Judiciales | 17 dic 2025

La Plata

Tragedia en Plaza Moreno: Se descompensó en su auto, chocó y murió

La víctima, un hombre de 63 años, sufrió una descompensación cardíaca a bordo del vehículo y se despistó, impactando contra un puesto gastronómico ubicado en la plaza. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció minutos después. Durante la sucuencia, un empleado salvó su vida de milagro.

Trágica secuencia: El Peugeot 208 se despistó y subió a Plaza Moreno.
TAGS: LA PLATA, ACCIDENTE, PLAZA MORENO

Un automovilista falleció este miércoles en La Plata, luego de protagonizar un accidente en la zona de Plaza Moreno, que fue causado como consecuencia de una descompensación cardíaca al volante.

El incidente vial tuvo lugar en la intersección de las calles en la zona de 14 y 51. Las imágenes captadas por las cámaras de un puesto gastronómico ubicado frente a la Catedral muestran cómo un Peugeot 208 gris se despistó y subió a la plaza a gran velocidad.

El vehículo golpeó contra el local “El Pulpito” y contra un árbol, milagrosamente, un empleado estuvo a escasos metros de ser atropellado.

Posteriormente, se conoció que el conductor, identificado como Juan Martín Lilli, de 63 años, había sufrido una descompensación.

Tras ser asistido en el lugar por el SAME, lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció horas después.

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