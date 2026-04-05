Policiales y Judiciales | 17 dic 2025
La Plata
Tragedia en Plaza Moreno: Se descompensó en su auto, chocó y murió
La víctima, un hombre de 63 años, sufrió una descompensación cardíaca a bordo del vehículo y se despistó, impactando contra un puesto gastronómico ubicado en la plaza. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció minutos después. Durante la sucuencia, un empleado salvó su vida de milagro.
Un automovilista falleció este miércoles en La Plata, luego de protagonizar un accidente en la zona de Plaza Moreno, que fue causado como consecuencia de una descompensación cardíaca al volante.
El incidente vial tuvo lugar en la intersección de las calles en la zona de 14 y 51. Las imágenes captadas por las cámaras de un puesto gastronómico ubicado frente a la Catedral muestran cómo un Peugeot 208 gris se despistó y subió a la plaza a gran velocidad.
🎦 Así fue el accidente que hoy miércoles protagonizó un hombre de 63 años a bordo de su auto en Plaza Moreno, pleno entro de la ciudad de #LaPlata.— ANDigital (@ANDigitalOK) December 17, 2025
😱 Este sujeto sufrió una descompensación cardíaca al volante, perdió el control del vehículo, se subió a la plaza y de milagro… pic.twitter.com/udT5jLaKfj
El vehículo golpeó contra el local “El Pulpito” y contra un árbol, milagrosamente, un empleado estuvo a escasos metros de ser atropellado.
Posteriormente, se conoció que el conductor, identificado como Juan Martín Lilli, de 63 años, había sufrido una descompensación.
Tras ser asistido en el lugar por el SAME, lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció horas después.