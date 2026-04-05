Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026

En el marco de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

El proyecto enviado por el gobierno nacional obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la votación en general y será girado al Senado para su sanción definitiva.

Como defensor del dictamen de mayoría, el diputado Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch (LLA) agradeció al presidente “Javier Milei por la irrenunciable batalla cultural, por el nivel del debate y por su convicción para hacer una Argentina grande”.

“Hoy llega al recinto, después de tres intentos, la ‘ley de leyes’; no hay antecedentes de que a un presidente le hayan rechazado tantas veces un Presupuesto. Queremos reducir el gasto para luego ir a la baja de impuestos”, sintetizó el legislador oficialista.

Asimismo, sostuvo que “la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social” y que “cada desregulación es más libertad y derechos”.

💬| @RossiAgustinOk “El debate presupuestario carece de una mirada sobre la economía real. Es imposible seguir gobernando de espaldas a la realidad de los argentinos”. pic.twitter.com/2qD9G25ff1 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 17, 2025

En defensa del dictamen de minoría de Unión por la Patria, la diputada Julia Strada (UxP) dijo que “, entre gallos y medianoche, metieron la derogación de las leyes insistidas por más de dos tercios”, al aludir al recorte en fondos para universidades y para discapacidad.

“Este Presupuesto se monta sobre un acuerdo con EE UU, swap y tasas que desconocemos”, advirtió.

Presupuesto 2026.

Mi intervención completa. pic.twitter.com/d3sY3jZCAO — Julia Strada (@Juli_Strada) December 17, 2025

En el mismo sentido, la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) argumentó que “han elegido cerrar la discusión sobre un Presupuesto que ratifica el rumbo con más ajuste, recesión, pérdida de empleo y destrucción del entramado PyME”.

El diputado Nicolas Massot (EF) fue el miembro informante del dictamen de minoría presentado por el interbloque Unidos y argumentó que “no sabemos encontrar el equilibrio entre quienes sobreestiman la igualdad y quienes entronizan la libertad”.

“Vamos a acompañar un esquema de disciplina y equilibrio fiscal que le permita a la Argentina mirar para adelante, pero con una libertad igualitaria y con fraternidad, que aquí brilla por su ausencia”, dijo.

💬| @myriambregman: "Este presupuesto es un plan de conjunto muy preocupante; ataca dos sectores: a las mujeres y a la cultura". pic.twitter.com/xShVkK1p2E — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 17, 2025

Desde el bloque de izquierda, la diputada Myriam Bregman (FIT) consignó que “este Presupuesto es un plan de conjunto muy preocupante, ataca a dos sectores: a las mujeres y a la cultura”.

“El ajuste a las mujeres en distintos programas es de un 89 %. Y en educación y cultura supone una caída que es un 47,7 % en relación al presupuesto del 2023, estamos hablando casi de un 50 % menos”, fundamentó.

Sobre el cierre del debate, el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, explicó que “el presidente Milei se ha ocupado que la Argentina tenga equilibrio fiscal, esa es la piedra angular: mantener el equilibrio fiscal para que los argentinos no vuelvan a la inflación”.

“Este Presupuesto les va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos: un país grande, con futuro y prosperidad”, concluyó.

Con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, obtiene media sanción el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2026. pic.twitter.com/YpKPK8ZEFK — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 18, 2025

Por otra parte, obtuvo media sanción la norma conocida como “Ley de Principio de Inocencia fiscal”, orientada a “la incorporación de reformas sobre Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario, en el marco del proceso de reconstrucción de la Nación Argentina y frente a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía”.

La norma obtuvo 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones y también será girada al Senado.

Con 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones, obtiene media sanción la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, con reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario. Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. pic.twitter.com/TcbgBd1K11 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 18, 2025

Resta mencionar que al comienzo de la sesión, se tomó juramento al diputado Atilio Basualdo (LLA-Formosa), pendiente de incorporación.