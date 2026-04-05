Luego de aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo sufrió un fuerte revés al no poder sostener el polémico artículo 75 mediante el cual el Gobierno buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Estas leyes habían sido aprobadas en el Congreso por amplia mayoría y tras ser vetadas por el presidente Javier Milei, la oposición logró restituirlas a través de la insistencia con dos terceras partes de los votos de ambas cámaras.

En concreto, la caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

#Congreso 🏛️ Derrota política para el Gobierno: la oposición logró blindar a universidades y discapacidad



👎🏽 Se trata del capítulo 11 del Presupuesto, a través del cual la administración libertaria buscaba derogar las leyes de emergencia.



♨️ También se resguardó la ampliación… pic.twitter.com/d88ChY5ENY — ANDigital (@ANDigitalOK) December 18, 2025

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como pretendía el Gobierno.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

Según reseñó Noticias Argentinas, la controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

Esta es la alegría que me genera ganarle a los tránsfugas del día de hoy. A los que pretendían entregar a las universidades y a las personas con discapacidad a cambio de cargos y fondos.



Quisieron comerse la cancha pero cometieron pecado de gula.



📸 Federico López Claro pic.twitter.com/RF9dcLcFHt — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) December 18, 2025

A su turno, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”.

"Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75".

También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”.

Logramos rechazar el siniestro Cap 11 del presupuesto de Milei 💪🏽



Querían derogar:

✔️ Ampliación del régimen de zonas frías

✔️ Movilidad del régimen de asignaciones familiares

✔️ Ley de emergencia en discapacidad

✔️ Ley de financiamiento universitario



Ahora QUEDAN VIGENTES ✌🏼 pic.twitter.com/dbQvV6x4NF — Ana María Ianni (@AnaMariaIanni) December 18, 2025

En tanto, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Finalmente, su compañero de bloque, Martín Lousteau, advirtió que “hay muchos que están pidiendo decir que están en contra de algunos artículos en particular y que votan a favor del capítulo”.

“Hay algunos que se lavan las consciencias que votaron a favor de esas leyes y fueron a las marchas y ahora se esconden en el presupuesto”, sentenció.