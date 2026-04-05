domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Política | 18 dic 2025

Congreso

Denuncian “pacto” entre UxP y LLA por los cargos en la Auditoría General

“Sin siquiera ponerlo en el orden del día, ese acuerdo principalmente se hace de espaldas a todo el recinto”, planteó la diputada radical Karina Banfi.

Karina Banfi.
TAGS: OPOSICION, KARINA BANFI, AGN

En plena madrugada de este jueves, se dio en Diputados un sorpresivo acuerdo entre los bloques de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, al definir a los tres representantes de la Cámara baja para la Auditoría General de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (por el peronismo) y Pamela Calletti (por las provincias).

La situación generó el airado rechazo de todo el resto de la oposición, marco en el que la diputada Karina Banfi advirtió que “lo tenían preparado”.

“Sin siquiera ponerlo en el orden del día, ese acuerdo principalmente se hace de espaldas a todo el recinto, hubo claramente un pacto entre UxP y LLA junto a los gobernadores del norte para designar los cargos”, arremetió la legisladora radical.

Luego advirtió que “el propio Milei lo había desestimado, que él no hacía pactos con UxP. Ahí está el pacto. Se están llevando los cargos de la AGN, hay que ver qué negociaron”.

“En extraordinarias sólo se pueden tratar cuestiones que establezca el Poder Ejecutivo nacional”, recordó y lamentó que de estas designaciones “nos enteramos entre gallos y medianoche, una locura”.
 

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