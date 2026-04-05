Denuncian “pacto” entre UxP y LLA por los cargos en la Auditoría General

En plena madrugada de este jueves, se dio en Diputados un sorpresivo acuerdo entre los bloques de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, al definir a los tres representantes de la Cámara baja para la Auditoría General de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (por el peronismo) y Pamela Calletti (por las provincias).

La situación generó el airado rechazo de todo el resto de la oposición, marco en el que la diputada Karina Banfi advirtió que “lo tenían preparado”.

Pacto LLA con los kirchneristas para repartir los cargos de la AGN a las 3 de la mañana. Esa no la vi venir. pic.twitter.com/giXjRZ2WdJ — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) December 18, 2025

“Sin siquiera ponerlo en el orden del día, ese acuerdo principalmente se hace de espaldas a todo el recinto, hubo claramente un pacto entre UxP y LLA junto a los gobernadores del norte para designar los cargos”, arremetió la legisladora radical.

Luego advirtió que “el propio Milei lo había desestimado, que él no hacía pactos con UxP. Ahí está el pacto. Se están llevando los cargos de la AGN, hay que ver qué negociaron”.

“En extraordinarias sólo se pueden tratar cuestiones que establezca el Poder Ejecutivo nacional”, recordó y lamentó que de estas designaciones “nos enteramos entre gallos y medianoche, una locura”.

