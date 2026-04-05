“Derecho de piso”, el lado oscuro y fascinante del detrás de escena

Derecho de piso, el suceso teatral de Ian Shifres y Ana Schimelman, galardonada con siete Premios Hugo y varias nominaciones recientes en el circuito independiente llega, a partir del 7 de enero al Teatro Metropolitan, con funciones los miércoles de enero y febrero a las 20.15 horas. Las entradas ya están disponibles vía Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida corrientes 1343.

Interpretada por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín, Guadalupe Otheguy, la obra recorre el proceso de montaje de un espectáculo teatral, tomando como protagonista a Brenda, su asistente, el nombre que nadie recuerda y todos necesitan.

Las horribles verdades de un elenco quedan a la luz cuando su integrante más invisible alza la voz ¿Cuánto debe soportar Brenda, que bien podría ser cualquiera, por alcanzar su sueño?

“Nos interesaba poner el rol de la asistencia en el centro de nuestra historia. Todas las obras de teatro tienen asistentes que son indispensables para los elencos y para los espectáculos, pero nadie sabe quiénes son, ni qué es lo que hacen exactamente. Esta obra intenta visibilizar la importancia del rol del asistente, que en muchos casos debe pagar un gran derecho de piso”, puntualiz Ana Schimelman, coautora y codirectora.

En tanto, Shifres pondera que “el espectador se encontrará con una obra de teatro musical de autoría nacional, tanto desde la dramaturgia como desde la composición musical. Es una historia narrada en nuestro territorio, con nuestras problemáticas y pasiones, pero que al mismo tiempo respeta la estructura clásica del género musical”.

El trabajo conjunto de Schimelman y Shifres convierte a Derecho de piso en uno de los fenómenos más atractivos del teatro musical argentino contemporáneo.

Tantos las actuaciones, como la dramaturgia y dirección han sido ampliamente reconocidas, cosechando siete Premios Hugo y múltiples nominaciones en el circuito independiente, un sello de calidad que ahora se traslada a la calle Corrientes.