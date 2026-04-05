Fallo judicial contra la Municipalidad de Pinamar por sanciones ilegales a guardavidas

En las últimas horas ha sido notificado el fallo de la Justicia en contra del Municipio de Pinamar, en el marco de la demanda interpuesta por la Asociación de Guardavias de Pinamar, por el “atropello a los derechos máximos consagrados en la Constitución Nacional y contra las sanciones ilegales aplicadas a los trabajadores”.

En su fallo, la Suprema Corte ratificó las sentencias de primera y segunda instancia contra la comuna, “poniéndole punto final a su absurda y torpe acción y calificando sus actos, insalvablemente nulos, cómo abuso de poder ilegal, inconstitucional y represivo”, explicaron desde el gremio.

Esto se da “tras haber tenido la temeraria actitud de suspender sin goce de haberes a sus trabajadores guardavidas, nada menos que por ejercer soberanamente el derecho a huelga en el marco de conflictos colectivos”.

“Llegó el momento de reparar los daños causados, de afrontar las consecuencias y de rendirle cuentas a la comunidad por los enormes costos implicados en el insólito comportamiento de los funcionarios públicos. Quizás también de pedir perdón”, disparó la AGN.

“Los derechos no se negocian. Los derechos se ejercen”, sentenciaron desde el nucleamiento sindical liderado por Juan André Cornide.