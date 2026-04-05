Municipios | 18 dic 2025
Prioridad
Cascallares ratificó el objetivo de “fortalecer el sistema educativo”
Fue al participar de la jura de los nuevos consejeros escolares de Almirante Brown. El diputado recordó que “durante nuestros mandatos ya logramos abrir 55 nuevos establecimientos”.
Durante una emotiva ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 5 de Almirante Brown, se llevó a cabo este miércoles el acto de jura de los nuevos consejeros escolares para el período 2025-2029 del distrito.
En la mencionada jornada se tomó juramento a los nuevos consejeros y se designaron las nuevas autoridades para el período venidero, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688.
En ese marco, Ezequiel Mars asumió como presidente; Iris Balmaceda como vicepresidenta; Ana Randi como tesorera; Karina Cabrera como secretaria; y Claudia Arce hará lo propio como secretaria técnica.
Como ocurriera días atrás durante la asunción de las y los concejales brownianos, la asunción de los consejeros fue acompañada por el diputado provincial Mariano Cascallares, por el intendente interino Juan Fabiani, por el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, y por la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel.
Durante el acto también se realizó la entrega de reconocimientos, diplomas y medallas, a los consejeros escolares salientes, en agradecimiento por la labor desarrollada durante la gestión.
Estuvimos en la asunción de las nuevas y los nuevos consejeros del Consejo Escolar, acompañando el inicio de una etapa de trabajo colectivo para seguir fortaleciendo las escuelas de nuestro distrito.#BrownConVos pic.twitter.com/HpIGexRO5f— Juan Jose Fabiani (@JuanoFabiani) December 18, 2025
“Desde el Municipio seguimos acompañando y fortaleciendo el sistema educativo, trabajando junto al Consejo Escolar para mejorar las condiciones de las escuelas y garantizar el derecho a la educación en todo el distrito”, expresó Mariano Cascallares quien recordó que “durante nuestros mandatos ya logramos abrir 55 nuevos establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades”.
En el mismo sentido, el intendente interino Juan Fabiani explicó que “este nuevo período de trabajo de las y los consejeros escolares representa un compromiso renovado para seguir articulando con la comunidad educativa y acompañar la tarea cotidiana que se realiza en cada establecimiento, siempre con la premisa de tener una educación de calidad”.