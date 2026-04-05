Cascallares ratificó el objetivo de “fortalecer el sistema educativo”

Durante una emotiva ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 5 de Almirante Brown, se llevó a cabo este miércoles el acto de jura de los nuevos consejeros escolares para el período 2025-2029 del distrito.

En la mencionada jornada se tomó juramento a los nuevos consejeros y se designaron las nuevas autoridades para el período venidero, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688.

En ese marco, Ezequiel Mars asumió como presidente; Iris Balmaceda como vicepresidenta; Ana Randi como tesorera; Karina Cabrera como secretaria; y Claudia Arce hará lo propio como secretaria técnica.

Como ocurriera días atrás durante la asunción de las y los concejales brownianos, la asunción de los consejeros fue acompañada por el diputado provincial Mariano Cascallares, por el intendente interino Juan Fabiani, por el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, y por la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel.

Durante el acto también se realizó la entrega de reconocimientos, diplomas y medallas, a los consejeros escolares salientes, en agradecimiento por la labor desarrollada durante la gestión.

Estuvimos en la asunción de las nuevas y los nuevos consejeros del Consejo Escolar, acompañando el inicio de una etapa de trabajo colectivo para seguir fortaleciendo las escuelas de nuestro distrito.#BrownConVos pic.twitter.com/HpIGexRO5f — Juan Jose Fabiani (@JuanoFabiani) December 18, 2025

“Desde el Municipio seguimos acompañando y fortaleciendo el sistema educativo, trabajando junto al Consejo Escolar para mejorar las condiciones de las escuelas y garantizar el derecho a la educación en todo el distrito”, expresó Mariano Cascallares quien recordó que “durante nuestros mandatos ya logramos abrir 55 nuevos establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades”.

En el mismo sentido, el intendente interino Juan Fabiani explicó que “este nuevo período de trabajo de las y los consejeros escolares representa un compromiso renovado para seguir articulando con la comunidad educativa y acompañar la tarea cotidiana que se realiza en cada establecimiento, siempre con la premisa de tener una educación de calidad”.

