Conocer a Emilia y a Duki, el sueño de una pequeña paciente oncológica

Keila tiene 7 años, es paciente oncológica con metástasis y tiene un sueño: conocer a Emilia Mernes y Duki, dos grandes estrellas de la música urbana argentina.

Según testimonios de allegados, la niña tiene un diagnóstico médico de tres meses de vida, aunque confían en que puedan ser muchos más.

De acuerdo a lo informado por BerissoCiudad, la nena proviene de una familia humilde, fue criada por su abuela y en sus siete años afrontó distintas cirugías que incluyeron extirpaciones de los tumores.

“Ella es valiente y siempre tiene una sonrisa hermosa”, afirman sus familiares, que desean que la difusión de su caso llegue a conocerse y poder lograr que Keila cumpla su sueño.