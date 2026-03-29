El hecho, que generó una enorme polémica política, ocurrió entre el 6 y 7 de diciembre en inmediaciones del Club el Progreso de la Colonia Santa María, en la ciudad de Coronel Suárez. El intendente Ricardo Móccero pidió la destitución del teniente Martín Guevara, por excederse en sus funciones, al cuestionarle un operativo de alcoholemia en el transito vehicular, a la salida de una jineteada.

Según declaraciones del intendente a varios medios regionales, “los gauchos no toman Coca-Cola”. También consideró que el jefe policial se excedió en sus funciones y “se mandó solo para el control”.

Asimismo, exclamó: “La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”.

Sin embargo, Móccero fue denunciado por un particular por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en principio, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, ratificaron la continuidad del teniente Guevara en su puesto, sumado a ello, hubo otros dos intendentes de la región que se interesaron en sumar al uniformado a sus jurisdicciones.

#Insólito 😳 “Los gauchos no toman Coca-Cola”: intendente desautorizó a jefe policial en control de alcoholemia



💬 Se trata del mandatario de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, quien por este episodio fue duramente criticado. “La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a… pic.twitter.com/DjbSEqTzxc — ANDigital (@ANDigitalOK) December 18, 2025

Uno de ellos fue el alcalde de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, quien solicitó en una evidente jugada política, recibir en Pringles al teniente Guevara si es relevado de su servicio en la vecina localidad.

Por otra parte, el titular del partido “Entre Todos” y alineado con el ministro del Interior de la Nación de Diego Santilli, el exintendente de esta ciudad, Carlos Oreste, descalificó fuertemente a Móccero y lo tildó como “un autoritario que se cree que es dueño de Coronel Suárez”

Se pudo saber que Matzkin, envió una nota oficial al Superintendente de Seguridad Interior Sur pidiendo la incorporación del oficial principal Martín Guevara a la Policía Comunal de Coronel Pringles. “Visto que su traslado habría sido solicitado, podríamos contar con un personal más ante la escasez de efectivos”, argumentó.

Para Oreste, “es muy importante que todas las fuerzas vivas de política reaccionemos, porque me parece un hecho muy grave”. Y repitió que “es muy grave la actitud del intendente Móccero, que no sólo repesenta mal lo que debe hacer un intendente, sino que ademas desconoce valores republicanos, dice que en Suárez manda él y se hace lo que él dice”.

Según la versión de Oreste, lo que sucedió es que “un comisario aplicó la ley, hizo lo que corresponde y el intendente lo quiere echar. Móccero es el Chiqui Tapia de la política”, calificó, haciendo un paralelismo con el escándalo de la AFA.

Y Oreste aprovechó para pasar factura política: “No me interesa meterme en cuestiones vernáculas de ese distrito ni como gobierna Móccero, aunque tengo el derecho porque cundo yo era intendente, venia, hacia campaña en Pringles contra mi gobierno y la verdad, que yo como político tampoco lo respeto”.

“Móccero tiene esta actitud, porque él piensa que es el dueño de Suárez y considera que nadie puede cumplir la ley si él no quiere, porque la ley es él”, acusó.

“Móccero copia esas formas. Néstor Kirchner decía: ‘si sos K te damos todo, si no sos K no te damos obras’. Móccero ni tenia que viajar para lograr obras, lo llamaba a De Vido y como él acompañaba todo le daban lo que quería; ahora debería visitar a De Vido que está preso”, ironizó.

Como quedó dicho, a través de una carta dirigida al comisario general Gonzalo Bezos, superintendente de Seguridad Interior Sur, el alcalde Pringles solicitó formalmente que Guevara sea asignado a la Comisaría Comunal de su distrito.

Basándose en esa disponibilidad forzada por la política suarense, Matzkin justificó su pedido en una necesidad concreta de esta localidad: “De esta manera podríamos contar con un personal policial más, dada la escasez de efectivos con la que contamos en el distrito en la actualidad”.

