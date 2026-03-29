“Parece diciembre”, una novela muy argentina

Equidistancias Editorial presenta Parece diciembre, la primera novela de Fabricio Tocco.

Argentina, diciembre de 2001 ¿Cómo es irse de un país en llamas? ¿Cómo se despide uno de su lengua, de sus calles, de una historia que ya no podrá continuar?

Piero, un adolescente que pasó su infancia dividida entre San Pablo en Brasil y la zona oeste del gran Buenos Aires, no tiene voz en la decisión: su familia ya resolvió volver a irse, esta vez a Europa.

Entre la euforia del rock, el descubrimiento del tango, el despertar político y literario y las últimas noches con amigos, Piero enfrenta el vértigo de dejarlo todo atrás, una vez más.

Años más tarde, desde Europa, escribe una novela sobre aquellos días, pero su familia y sus amigos la ponen en duda: ¿realmente fue así? ¿O la memoria, como la literatura, también inventa? Parece diciembre es una novela sobre crecer en medio del colapso y el desarraigo, la búsqueda por una identidad firme en un mundo cambiante, el dilema entre quedarse o partir y la distancia entre recordar y contar.

“Una novela muy argentina, es decir: compleja, cosmopolita, atravesada tanto por la literatura como por la historia contemporánea. Con ecos de Ricardo Piglia y Roberto Bolaño, a través de una polifonía y una oralidad muy logradas, explora un mapa de relaciones personales que une Argentina con Brasil, Gran Bretaña, Italia y sobre todo España, para contar con tango y fuerza los ecos de una ausencia”, describe Jorge Carrión.





En tanto, Cristina Fangmann consigna que “desde la lejana Australia, Tocco ha conseguido componer un Bildungsroman muy argentino. El epígrafe de Piglia que abre la novela condensa tres siglos de historia patria: ‘En la Argentina, la política incide directamente sobre la vida íntima’. Lo supo Sarmiento en Chile, lo sabía Borges, lo aprende el joven Piero en sus viajes hacia España y Canadá”.

“Aquellos ‘Anos dourados’ cantados por Tom Jobim y Chico Buarque se transfiguran irónicamente en los de esa adolescencia que diciembre de 2001 robó al protagonista de esta novela. La sola mención de Diciembre y 2001 (mucho más que apenas un mes y un año) evoca la crisis, la precariedad, los fantasmas, la fúnebre inestabilidad: ‘cada diciembre parece diciembre, aquel mes de 2001, funesto, inminente y espectral, que siempre acecha’. En un actualizado homenaje a Manuel Puig, Tocco explora las voces, la lengua, la letra, los ecos y tonadas que resuenan en esta novela coral, atravesada por el tango y el rock nacional”, sentencia.