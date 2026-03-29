Autorizan “salidas” de Cristina: puede ir a la terraza de San José 1111

La Justicia federal autorizó a las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la titular del Partido Justicialista posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble del barrio porteño de San Telmo, donde se encuentra bajo monitoreo electrónico.​

De acuerdo a lo reseñado por Noticias Argentinas, el tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.​

La medida se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria.