Pablo Echarri cuestionó la reforma laboral en el Senado: “Regresiva y ruinosa”

El actor Pablo Echarri asistió este jueves al Senado de la Nación, donde se discute el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, y advirtió por el impacto “regresivo” y “ruinoso” de la iniciativa.

En el marco de la discusión de la Ley de Modernización Laboral, Echarri se hizo presente en la Cámara alta como autoridad del SAGAI, la entidad que gestiona y administra colectivamente los derechos intelectuales de actores y bailarines.

“Estamos en contra de toda la reforma laboral. Trato de entender por qué el ataque tan directo a la cultura, no solo es difusora de identidad, sino también una herramienta de expansión económica”, argumentó.

Y continuó: “¿Por qué vamos a matar la economía del talento? Eliminar la cultura nacional es patearnos verdaderamente en contra”.

#Congreso 👎🏽 Pablo Echarri cuestionó la #ReformaLaboral en el Senado: “Regresiva y ruinosa”



💬 El reconocido actor disertó en la Cámara alta, donde se discute la iniciativa de modernización laboral y el oficialismo busca emitir dictamen para tratarla el 26 de diciembre.



🤔… pic.twitter.com/0rZ4SGStPH — ANDigital (@ANDigitalOK) December 18, 2025

Desde su óptica, alertó que la propuesta del presidente Javier Milei “afecta a todos los trabajadores del país”, y remarcó que “no es una discusión entre partes iguales, sino un sometimiento de quienes generan el trabajo”

“Es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los espacios de comunicación”, planteó Echarri, y fue sumamente crítico del ajuste impartido desde el Estado.

En contrapartida, recordó que Unidos construyó un “imperio a partir del apoyo estatal a su industria audiovisual”.

Con el objetivo de un tratamiento exprés, el oficialismo buscará el dictamen este jueves para llevarla al recinto el 26 de diciembre.