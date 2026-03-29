Inhumano: Abandonaron a un bebé recién nacido en un pastizal de Solano

Una persona abandonó a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de tela en un pastizal de San Francisco Solano, Quilmes, y afortunadamente lograron rescatarlo sano y salvo.

El hallazgo se produjo sobre la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887. Por el registro de las cámaras de seguridad, se corroboró que fue dejado allí durante la noche del martes pasado.

👶🏽 Una persona abandonó a un bebé (incluso tenía su cordón umbilical) en una zanja de San Francisco Solano.



😭 Unos vecinos escucharon el llanto y salieron en busca de ese sonido, hasta que se toparon con esta bolsa que adentro tenía a un recién nacido, y lo rescataron.



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Luego de ser abandonado, dos jóvenes que pasaban por el lugar escucharon su llanto, se acercaron, lo encontraron dentro de la bolsa y pidieron ayuda.

En un primer momento, una de las personas que lo encontró creyó que podría tratarse de un animal, aunque finalmente escuchó que era un bebé. Incluso, tenía el cordón umbilical.

El recién nacido fue trasladado de urgencia al Hospital Oller y se encuentra fuera de peligro y bajo atención médica.

En medio de la conmoción del caso, la diputada quilmeña Mayra Mendoza visitó al bebé en el centro de salud, y destacó la rápida atención para salvar su vida.