Bajó el desempleo en el tercer trimestre del 2025, pero aumentó la informalidad

El INDEC difundió este jueves los datos correspondientes al mercado de trabajo durante el tercer trimestre del año y confirmó una baja del desempleo, aunque con un preocupante diagnóstico respecto a la informalidad.

Según el organismo estadístico, la tasa de desempleo se redujo al 6,6 % en el tercer trimestre de 2025, frente al 7,6 % registrado en el trimestre previo.

Esto significa que menos personas estaban sin trabajo y buscando empleo activamente en ese período.

#DatoINDEC

En el 3° trimestre de 2025, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45,4%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 6,6% https://t.co/SRe4ZtUeQE pic.twitter.com/l4AAK4agU1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 18, 2025

Sin embargo, se produjo un aumento de la informalidad laboral. A pesar de la caída del desempleo, la proporción de trabajadores informales dentro del empleo total subió.

En el tercer trimestre del año, la informalidad fue mayor que en el mismo período del año anterior (pasó del 42,6 % a 43,3 %).

La conclusión de esta tendencia es que que los nuevos empleos que se están generando carecen de registro, aportes y beneficios.

En suma, hay más empleo, pero de menor calidad o con menos protección laboral.