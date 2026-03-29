Milei: “Tenemos el deber de recomponer el crecimiento económico”

El presidente Javier Milei encabezó este jueves la tradicional ceremonia de egreso conjunto de subtenientes, guardiamarinas y alféreces de las Fuerzas Armadas, realizada en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Durante la ceremonia, el mandatario aseguró que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y las capacidades para defenderla” y afirmó que “nuestra misión es más clara que nunca: tenemos el deber de recomponer el crecimiento económico y utilizarlo para restituir y aumentar la capacidad y la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas”.

Previo a la entrega de sables a los oficiales con los mejores promedios y a la toma de juramento de fidelidad a la Constitución Nacional a los egresados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Milei aseveró: “Sin las Fuerzas y sin ustedes no podremos asegurar la continuidad de ese crecimiento, que no es otra cosa que el bienestar y la libertad de todos los argentinos”.

El Presidente estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare; por el jefe del Ejército, general de División Oscar Zarich; el titular de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay; y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde, entre otras autoridades, familiares e invitados.