Presunto lavado: ordenan congelar todos los bienes de Espert

El juez federal Lino Marabelli ordenó que se congelen los bienes del exdiputado libertario José Luis Espert, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

El magistrado tomó esta decisión tras un pedido realizado por la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, que advirtió la existencia de una serie de irregularidades en las declaraciones juradas presentadas durante su función pública.

De esta manera, para el juez es necesario seguir adelante con la medida cautelar para “asegurar la continuidad de la investigación”.

“La medida solicitada procura evitar cualquier modificación en el estado registral de los bienes en cuestión, ya sea su desaparición física o su adquisición por parte de terceras personas que pudieran invocar derechos sobre dichos bienes y causar un irreparable perjuicio al proceso”, señaló el magistrado.

En concreto, la Justicia intentará determinar el vínculo existente entre el empresario que será juzgado por narcotráfico y lavado de dinero, Fred Machado, y el excandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

Vale recordar que la causa tiene sus inicios en la denuncia del dirigente social y actual diputado Juan Grabois, que argumentaba que Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de parte del empresario.

La relación con Federico “Fred” Machado incluiría viajes en un avión privado del empresario y presuntos aportes de la campaña de la candidatura presidencial del diputado en 2019.

Los fiscales advirtieron que Espert omitió declarar su participación en la sociedad Varianza S.A, de la que también forma parte la pareja del diputado, María Mercedes González, por lo que la orden de congelar los bienes del investigado también la alcanzó a ella. Asimismo, advirtieron la existencia de “arbitrariedades” en su declaración de valuación de algunos bienes.