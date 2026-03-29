Gremiales | 19 dic 2025
Resistencia
Baradel advirtió que la reforma laboral “viene a precarizar al otro 50 %”
En plena manifestación por el centro porteño, el titular del SUTEBA sostuvo que “el Gobierno nacional quiere arrasar con los derechos que la clase trabajadora conquistó en este país”.
El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, criticó con dureza el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei.
“Hoy nos movilizamos en contra de la reforma porque el Gobierno nacional quiere arrasar con los derechos que la clase trabajadora conquistó en este país”, señaló el referente docente.
Hablan de “modernización”, pero es una gran mentira. Esta reforma no amplía derechos ni genera empleo genuino: es una ley de precarización laboral. pic.twitter.com/wPRvlIVNDU— Roberto Baradel (@RobiBaradel) December 18, 2025
Asimismo, indicó que “hablan de modernización, pero es una gran mentira. Es una ley de precarización laboral. Ya la llevaron adelante en la década del 90” pero “para generar más trabajo y mayores derechos tiene que subir el poder adquisitivo del salario”.
“Lo que venimos a plantear en las calles es el rechazo de esta reforma porque le quita derechos a los trabajadores y no viene a solucionar la precarización del 50 %; viene a precarizar al otro 50 % que tiene trabajo estable”, concluyó Baradel.
Frente al ajuste y al ataque a los derechos laborales, respondemos con organización, unidad y movilización.— Roberto Baradel (@RobiBaradel) December 18, 2025
Contra la reforma laboral y educativa. En defensa del trabajo y la dignidad. pic.twitter.com/wwcDBjaPS9