domingo 29 de marzo de 2026 - Edición Nº4390

Gremiales | 19 dic 2025

Resistencia

Baradel advirtió que la reforma laboral “viene a precarizar al otro 50 %”

En plena manifestación por el centro porteño, el titular del SUTEBA sostuvo que “el Gobierno nacional quiere arrasar con los derechos que la clase trabajadora conquistó en este país”.

Roberto Baradel.
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El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, criticó con dureza el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei.

“Hoy nos movilizamos en contra de la reforma porque el Gobierno nacional quiere arrasar con los derechos que la clase trabajadora conquistó en este país”, señaló el referente docente.

Asimismo, indicó que “hablan de modernización, pero es una gran mentira. Es una ley de precarización laboral. Ya la llevaron adelante en la década del 90” pero “para generar más trabajo y mayores derechos tiene que subir el poder adquisitivo del salario”.

“Lo que venimos a plantear en las calles es el rechazo de esta reforma porque le quita derechos a los trabajadores y no viene a solucionar la precarización del 50 %; viene a precarizar al otro 50 % que tiene trabajo estable”, concluyó Baradel.

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