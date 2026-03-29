Santoro alertó por la “profunda crisis de empatía”

El diputado porteño de Fuerza Patria, Leandro Santoro, manifestó que la movilización contra la reforma laboral es una respuesta necesaria frente a un modelo económico que “valora más a las cosas que a las personas”.

“Nos quieren hacer creer que si es más fácil despedir, el empresario gana más, invierte más y genera trabajo. Esa teoría ya la conocemos: es la teoría del derrame, y ya vimos cómo terminó”, alertó.

En igual tono, consignó en declaraciones a Radio 10 que “la reforma laboral no es un debate técnico: te rompe la vida familiar, te cambia las vacaciones, instala el banco de horas y consolida la incertidumbre permanente”.

No a la Reforma para la Explotación Laboral. pic.twitter.com/37iGFnjzok — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) December 18, 2025

“Defender derechos hoy es una forma de resistencia concreta”, pues “cuando organizás la sociedad solo desde el mercado, las personas pasan a ser mercancía. Después no nos sorprendamos por los problemas de salud mental, la ansiedad, la depresión o la soledad no deseada”, acotó Santoro.

Del mismo modo, indicó que “hay una crisis de empatía muy profunda. Nos estamos insensibilizando frente al dolor del otro, y eso también es consecuencia de este modelo”.

“El punto de confluencia entre peronistas, radicales, la izquierda y los pibes con sensibilidad social es la construcción de un humanismo. Es poner al Estado y al mercado al servicio de la gente, no al revés”, reflexionó el parlamentario de la Ciudad.

Acto seguido, puso de relieve que “la gente se cansa, los ciclos se terminan, pero si no construimos una alternativa clara, el final de este modelo no garantiza que venga algo mejor”.



“No se trata de nostalgia ni de volver al pasado. Se trata de defender derechos hoy y pensar el futuro con humanidad” y haciendo foco en ejes clave como “sensibilidad social, innovación y gestión”, finalizó.