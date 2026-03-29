Los barrios de La Plata sumaron operativos gratuitos de salud

La Municipalidad de La Plata llevó a cabo esta semana nuevas jornadas de salud en Arturo Seguí, El Retiro, Gonnet, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Los Hornos y Abasto con el objetivo de seguir fortaleciendo la atención primaria y acercar servicios esenciales a vecinos y vecinas.

Las actividades, coordinadas por los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), incluyeron controles clínicos para niños, niñas y adultos, llenado de planillas de Anses, testeos rápidos de hiv y sífilis y vacunación de calendario con énfasis en coqueluche y sarampión.

A su vez, la comuna extendió la campaña de prevención del dengue, haciendo hincapié en la importancia de llevar adelante un correcto descacharrado en los hogares para evitar la formación de criaderos de mosquitos, y llevó adelante talleres para adolescencias y de prevención de ITS.

Por último, cabe recordar que en los diferentes CAPS se aplican de forma periódica vacunas de calendario, antigripales, contra el covid y contra el sarampión, reafirmando el compromiso del Municipio con “una salud pública más cercana y descentralizada”.