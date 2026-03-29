Arde San Valentín con la Fiesta Poppa en el Konex

Por primera vez, Fiesta Poppa! llega al Ciudad Cultural Konex en su clásico festival de verano 2026 para vivir una tarde donde todos son bienvenidos. La cita es el sábado 14 de febrero, de 17 a 22 horas en Ciudad Cultura Konex (Sarmiento 3131) con entradas ya a la venta.

La música estará a cargo de sus DJs residentes: Miss Jeanette, Kamesound y Ludo Morell (baterista de Miranda!) marcando su regreso a la cabina después de años de trayectoria en la noche porteña.

“Te invitamos a ser parte de uno de los momentos distintivos de la fiesta: nuestro karaoke, donde cualquiera puede cantar. Además de la participación del público, en cada edición recibimos a un artista invitado sorpresa que interpreta un cover pop y una canción de su repertorio”, invitan los organizadores y exclaman: “vení a celebrar el amor en todas sus formas, especialmente, el amor por el pop”.

Poppa! es una propuesta creada en el corazón de Agencia APA! que celebra la música pop en todas sus formas: los clásicos que marcaron generaciones, los hits actuales y las nuevas voces del género.

La selección musical está curada por Ale Sergi, Miss Jeanette, Ludo Morell y Kamesound, quienes aportan miradas diversas y sensibles dentro del universo pop.

En suma, Fiesta Poppa! propone una experiencia cultural y emocional: un punto de encuentro donde la energía del pop une generaciones, estilos e historias.

Uno de los momentos distintivos de cada edición es el karaoke en vivo, con un artista invitado sorpresa: puede ser una figura consagrada o una promesa emergente, reforzando el espíritu de comunidad, descubrimiento y celebración colectiva.

Cabe reseñar que la primera edición oficial de Fiesta Poppa! tuvo lugar el 22 y 23 de noviembre, como previa de los shows de Miranda! en el Estadio Ferro. Allí participaron Joaquín Levinton y BB Asul en el karaoke, con dos sets vibrantes de Miss Jeanette y un dúo de bailarinas que encendió al público con una selección exquisita de clásicos pop.