La Liga de la Energía llega a la feria “Manos Platenses”

La empresa distribuidora de energía eléctrica EDELAP invita a las familias a disfrutar de una tarde de juegos y aprendizaje junto a “La Liga de la Energía”, una propuesta educativa pensada para niños y niñas de hasta 12 años.

La actividad, de acceso libre y gratuito, se desarrollará en el marco de la feria Manos Platenses, este sábado 20 en Plaza Azcuénaga (44 y 19), de 16 a 19 horas y cabe aclarar que se reprogramará por lluvia o mal clima.

Durante la jornada, los más chicos podrán aprender, de manera lúdica, sobre el cuidado de la energía, su uso responsable y a luchar contra los personajes conocidos como “los derrochones”.

El programa educativo de EDELAP tiene como objetivo promover la conciencia sobre el valor de la energía, su uso seguro y eficiente, brindando herramientas que permitan comprender su importancia y fomentar hábitos sustentables desde la infancia.

La feria Manos Platenses es una iniciativa de economía social impulsada por la Fundación Pro Humanae Vitae, que busca fortalecer el trabajo de más de 150 familias emprendedoras de la ciudad de La Plata, generando espacios de comercialización y encuentro con la comunidad.

En este marco, EDELAP también participa a través de su programa “Negocios Inclusivos”, una iniciativa orientada a acompañar la sostenibilidad de cooperativas, talleres protegidos, emprendedores y PyMES, especialmente de sectores de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad social. A través de este programa, la empresa dispone un espacio permanente para que distintos emprendedores puedan ofrecer sus productos todos los fines de semana.

Cada edición de la feria convoca a un promedio de 12 mil visitantes, consolidándose como un evento clave para promover el desarrollo económico local, el consumo responsable y el vínculo entre productores y la comunidad.