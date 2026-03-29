El Gobierno subastará tres predios del ex ProCreAr

El Gobierno nacional procederá a subastar tres predios del ex ProCreAr, decisión publicada este viernes en las resoluciones 498, 499 y 500/2025 del Boletín Oficial, comprendiendo zonas de Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

En concreto, los predios contemplados son Estación Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Paraná en la provincia de Entre Ríos; y Parque Federal en la capital de la provincia de Santa Fe.

Ya está publicada la edición del 19/12/2025 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvhypS — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) December 19, 2025

Vale consignar que estas operaciones se realizarán bajo la modalidad electrónica a través del portal COMPR.AR, con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) que determinará el valor base de cada inmueble.

El predio Estación Buenos Aires, ubicado en Avenida Suárez y Luna, posee una superficie de 2903,77 metros cuadrados y su precio base se estableció en 2.977.941 dólares.

Por otra parte, el Parque Federal se ubica en la Avenida Belgrano 5.000, entre calles Padilla y Agustín Delgado, Ciudad de Santa Fe. Este predio cuenta con 6.418,47 metros y tiene como precio base de subasta 3.649.310,34 dólares.

Por último, el predio Paraná está ubicado en la Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe. Tiene 49.990,56 metros cuadrados y un precio base de subasta de 966.187,72 dólares.

De acuerdo a lo informado oficialmente, como parte de la disolución del ex fondo ProCreAr, “este procedimiento permitirá ordenar los activos del Estado y que el sector privado continúe los desarrollos que el programa ya no llevará adelante”.

“Se resguardan los recursos invertidos, se impulsa la finalización de proyectos y se garantiza un proceso transparente y accesible para todos”, aseguran.

Resta mencionar que el cierre de ProCreAr fue motorizado en pos de “revisar, sanear o disolver un conjunto de fondos fiduciarios que registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.