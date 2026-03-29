Policiales y Judiciales | 19 dic 2025
La Plata
Fatal despiste en Ruta 36 a la altura de Poblet: una joven falleció en el acto
El marido de la víctima, que iba al mando de la camioneta, resultó ileso. Las hijas de la pareja sufrieron heridas leves.
Así quedó el rodado.
TAGS: ACCIDENTE, SINIESTRALIDAD VIAL, DESPISTE
Otra luctuosa jornada vial fue la de este jueves, al registrarse un accidente fatal en la Ruta 36, kilómetro 68, a la altura del paraje Poblet, partido de La Plata.
A bordo de su camioneta, Elio Argollo Taboada despistó en sentido a la capital bonaerense, perdió el control de su rodado y terminó volcando.
El conductor (que resultó ileso) iba acompañado de su esposa Lineth Molina Vázquez, de 27 años, quien salió despedida del rodado y falleció en el acto.
En tanto, las dos pequeñas hijas de pareja, de 2 y 4 años, sufrieron heridas leves y se recuperan en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.
Mientras se investigan las causas del despiste, el conductor continúa imputado por “homicidio culposo”.