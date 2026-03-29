Fatal despiste en Ruta 36 a la altura de Poblet: una joven falleció en el acto

Otra luctuosa jornada vial fue la de este jueves, al registrarse un accidente fatal en la Ruta 36, kilómetro 68, a la altura del paraje Poblet, partido de La Plata.

A bordo de su camioneta, Elio Argollo Taboada despistó en sentido a la capital bonaerense, perdió el control de su rodado y terminó volcando.

El conductor (que resultó ileso) iba acompañado de su esposa Lineth Molina Vázquez, de 27 años, quien salió despedida del rodado y falleció en el acto.

En tanto, las dos pequeñas hijas de pareja, de 2 y 4 años, sufrieron heridas leves y se recuperan en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.

Mientras se investigan las causas del despiste, el conductor continúa imputado por “homicidio culposo”.