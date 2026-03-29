Explosivo 2025 para Duki: 60 conciertos y más de 500 mil tickets

Duki rompió todo el 2025 y reafirmó su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación. Con 60 shows realizados y más de 500 mil personas acompañándolo en vivo, consolidó un año de impacto masivo.

Su gira mundial lo llevó por Estados Unidos, Europa, Sudamérica y México, además de presentarse a sala llena en Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, reafirmando su alcance global.

En Buenos Aires, el vínculo con su público alcanzó un punto bisagra: 12 presentaciones en el Movistar Arena durante 2025, todas con entradas agotadas, que lo consagraron como el artista que más entradas vendió en el recinto este año. A esto se suman 11 fechas sold out en Estados Unidos, incluyendo el mayor concierto en solitario de un artista urbano argentino en ese país.

Como parte de este año extraordinario, el 2 de octubre se estrenó en Netflix el documental Rockstar: Duki desde el fin del mundo, una mirada íntima a su recorrido artístico y a todo lo que sucede detrás del escenario.

La producción se convirtió en uno de los documentales más vistos de la plataforma, alcanzando el Top 1 en Argentina, el Top 3 en España y el Top 5 en México, llevando su historia a una audiencia global y reafirmando su lugar en la cultura de habla hispana.

En paralelo, compartió con sus fans el vlog oficial “Duki: vlog tour 5202”, un registro directo y sin filtros del día a día en la gira. Las entregas más recientes recorren su paso por Buenos Aires, Sudamérica, México y España, mostrando todo lo que sucede dentro y fuera del escenario como nunca antes.

Durante la gira, también presentó el mixtape 5202, lanzado en pleno tour internacional. Este trabajo no solo reafirmó su prolificidad artística, sino que también marcó un regreso a sus raíces. Con un sonido más crudo y auténtico, el mixtape conecta con la esencia de lo que lo llevó a la cima desde sus primeros pasos en la música.

Canciones como “Golfista” y “5202 Type Beat” ya se consideran clásicos dentro de su repertorio, reafirmando su vínculo con la cultura urbana que lo vio nacer y consolidándose como un verdadero referente de la escena.

Además, este año marcó un nuevo cruce entre música y cultura urbana con el lanzamiento de la primera colaboración entre Duki y New Era. Una edición limitada que une identidad, estilo y música, llevando la esencia de Duki al universo del streetwear y consolidando su impacto más allá de los escenarios.

Estas dos últimas noches en el Movistar Arena de Buenos Aires fueron una gran celebración, muy cerca de sus fans, cargadas de agradecimiento a los miles de seguidores que durante este año lo acompañaron en un momento crucial de su carrera. En pleno diciembre, con el calor intenso, el fuego de las luces y el sudor compartido entre escenario y campo, cada show se vivió como una experiencia física y emocional, donde la energía no dio respiro de principio a fin.

Con la energía arrolladora que lo hace único y una puesta en escena hipnótica, que complementa de manera perfecta un setlist cargado de hits, Duki emociona cada vez que sube al escenario. Su majestuosidad, la potencia arrolladora de sus letras, la destreza vocal que sacude la tierra en cada tema y una entrega absoluta —transpirando cada canción, dejándolo todo— conectan con el público en una profunda comunión que atraviesa el cuerpo y los sentidos.

Con una intro considerada de las mejores de los últimos tiempos, Duki dio paso a un abanico de canciones enlazadas a momentos bisagra de su vida. “Imperio”, “Hardaway” y “Cine” se mezclaron con “Vida de rock”, “Barro” y “Buscarte lejos”, en un recorrido emocional que fue creciendo canción tras canción.

El pogo gigante, la adrenalina y el calor colectivo adueñándose de todo el Movistar se hicieron presentes en “Rockstar”, “Wake Up & Bake Up”, “Ameri”, “Sin frenos”, “She Don’t Give a Fo” y “Constelación”, entre otras versiones explosivas que elevaron la temperatura del recinto al máximo.

“Hitboy”, “Vuelta a la luna”, “Givenchy”, “Hello Cotto”, “Goteo”, “Harakiri”, con la participación especial de C.R.O, y “Uno Dos”, interpretado junto a Salastkbron, además de “BZRP Music Session” y “Toc Psycho”, himnos icónicos de su carrera, fueron cantados con una euforia absoluta, en un cierre donde el calor, la música y la emoción se fundieron en una misma vibración compartida.