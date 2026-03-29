Automovilista y motociclista se pelaron en plena autopista y ahora le quieren sacar las licencias

Imágenes que generaron profunda indignación se viralizaron este jueves: un motociclista y un automovilista peleando desde sus respectivos vehículos, insultos y golpes mediante, y todo sobre una Autopista Buenos Aires-La Plata bien cargada, pues bien ahora se busca quitarle la licencia a ambos.

Así lo solicitó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que pidió la suspensión de ambas licencias debido a “la gravedad de las conductas”.

“En las imágenes se observa cómo un automovilista y un motociclista intercambian insultos y agresiones mientras circulaban por la traza, realizando maniobras prohibidas –circular por la banquina– y detenciones imprudentes, causando un riesgo evitable al resto de conductores que se trasladaban en ese momento”, explicó la ANSV en un comunicado.

Tras recalcar que “toda la secuencia fue registrada por otro usuario que transitaba detrás de ellos”, indicaron que “ras analizar el material, y lograr identificar a los involucrados, la ANSV inició el proceso administrativo para la inhabilitación de sus licencias de conducir”.

🛣️ Un increíble conflicto entre un motociclista y un automovilista se dio en medio de la Autopista Buenos Aires-La Plata, prácticamente sobre el Riachuelo.



🤬 El motociclista aseguraba que el automovilista lo había encerrado al intentar pasar por la banquina, le dio golpes al… pic.twitter.com/UEuW5LRpiY — ANDigital (@ANDigitalOK) December 18, 2025

Ambos demostraron desarrollar una conducta incompatible con la conducción responsable de vehículos, y de allí el duro pedido.

En el video, que ilustra este artículo, se puede escuchar al motoquero muy enojado asegurando que el conductor del Renault Clío “me encerró contra la banquina”, lo cual motivó que le pegara a la carrocería del auto e incluso al propio sujeto que lo manejaba.

“Está re loco este chabón, se viene haciendo el loco con el auto éste”, le comentaba a motociclista que decidió frenar su marcha e incluso asistir a ambos ante la eventualidad de un choque en cadena, y agregó dirigiéndose a su oponente: “¿Qué, sos muy guapo con el auto?”.

“Tomatela, arranca porque te hago mierda. Arrancá, tomatela”, prosiguió el enardecido motoquero, para al final remarcarle: “Se te raya un poco el auto, a mí me matás, bobito”.

Al final, ambos quedarán sin licencia.