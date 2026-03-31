Cruzando el Charco de local, para paliar la resaca navideña

El viernes 26 de diciembre, Cruzando el Charco realizará su último show del año en el Teatro Ópera de La Plata, la ciudad que los vio nacer.

Será una fecha muy especial, pensada como un cierre emotivo de un año intenso y lleno de hitos para la banda.

Las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (comprando con tarjetas del Banco Provincia, cuatro cuotas sin interés).

Durante 2025, Cruzando el Charco recorrió distintos escenarios de Argentina y el exterior, consolidando su crecimiento y ampliando fronteras. Este año celebraron su aniversario con un Obras sold out, despidieron la etapa de Esencia con un show histórico el 5 de diciembre en el Movistar Arena, y ahora vuelven a casa para cerrar el año rodeados de su gente.

El show en el Ópera tendrá un clima íntimo y cercano, ideal para vivir el último show del año de una manera única.

Nacida en La Plata en 2012, es una de las bandas argentinas que no para de crecer en los últimos años y se extiende cada vez más.

Formada por Francisco Lago (voz), Nahuel Piscitelli (guitarra), Juan Matías Mnechon (bajo), Ignacio Marchesotti (percusión), Matías Perroni (batería), Damian “Ticky” Rodriguez (teclados) y Maximiliano Abal (guitarra).

Sus temas recorren distintos estilos y géneros, pasando por rock pop, cumbia, candombe y reggae. Pero siempre poniendo en foco la canción.

Con seis discos de estudio, incluyendo su última producción Esencia. Cruzando siempre tuvo el afán de compartir su música con artistas queridos y admirados. En este último álbum, se destacan las presencias de Chano en “Nada Nace", Nahuel Pennisi en “Sin final”, La K’onga en “El Verano”, Facundo Soto en "33" y Gustavo Cordera en “Dueños del Ritmo”.