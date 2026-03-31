El PJ bonaerense renovará autoridades el 15 de marzo: ¿Asoma una lista de unidad?

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo entre las distintas vertientes para que el 15 de marzo de 2026 se lleve a cabo la renovación de autoridades.

La fecha fue acordada en el marco de intensas negociaciones entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof, previo al inicio de la reunión del consejo partidario en Malvinas Argentinas.

El entendimiento fue posible bajo la premisa de ordenar la conducción del partido tras el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense.

En concreto, los distintos sectores llegaron a un acuerdo respecto a cuestiones operativas como apoderados, padrón y afiliaciones.

“Ahora falta la discusión política”, reconoció en declaraciones a la prensa el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, cercano a Kicillof

En ese sentido, indicó que “el espíritu es siempre alcanzar una lista de unidad”, pero remarco que debe darse “una unidad en base al respeto de cuestiones que son innegociables”.

Por su parte, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, nucleada en el kirchnerismo, aclaró que en esta oportunidad “la discusión es por los afiliados y apoderados”.

“Vamos a ver cómo sigue. La voluntad de todos es una lista de unidad, ojalá que lo logremos”, completó Fernández.