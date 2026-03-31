Jorge Macri prohibió el uso de pirotecnia sonora en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la prohibición de la pirotecnia sonora, a raíz de las consecuencias negativas en personas, animales y el medio ambiente.

“Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad”, informó Jorge Macri.

En su cuenta de X, explicó que “la pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y bebés”.

Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad.



La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema.



Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma… — Jorge Macri (@jorgemacri) December 19, 2025

Además, alertó por daños que los animales y al ecosistema.

“Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, fundamentó el jefe de Gobierno poteño.

El jefe de Gobierno le encomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) adecuar la normativa vigente y tomar medidas sobre el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, el primer artículo de la resolución de APRA declara a la Ciudad “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”. Y el artículo 4° del decreto firmado por el Jefe de Gobierno prohíbe además “el uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”.

Cabe recordar que existía una resolución de 2020 que definía una “zona calma” en un radio de 100 metros de distancia de las Reservas Ecológicas Costanera Norte, Costanera Sur, Lago Lugano, Ecoparque y hospitales, donde se prohibía el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos con efecto audible.