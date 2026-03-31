El tremendo prontuario como hombre de una trans detenida en la Zona Roja de La Plata

Un amplio operativo policial denominado “Zona Roja La Plata” permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes al menudeo en el casco urbano de la capital bonaerense, y que acabó con un saldo de 10 personas detenidas, drogas y armas secuestradas, y hasta el hallazgo de una granada.

La investigación, llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, culminó con 8 allanamientos simultáneos en La Plata, Berisso y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se inició el 8 de mayo de 2025 a partir de información que señalaba la venta de drogas en la vía pública en el sector comprendido por la diagonal 73, y las calles 63 y 64, y 3 y 4, la denominada “Zona Roja”.

Tras la judicialización del caso, los investigadores realizaron tareas de vigilancia, seguimientos encubiertos y procedimientos de “comprador previo”, además de entrevistas reservadas con vecinos y consumidores.

🚔 Un amplio operativo policial realizado en la denominada “Zona Roja” de La Plata permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes al menudeo.



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Según fuentes del caso, las maniobras detectadas eran compatibles con la venta al menudeo (minorista) de cocaína y marihuana, llevada adelante por un grupo de personas que operaban de manera habitual en el lugar. La pesquisa también permitió identificar un domicilio utilizado presuntamente para el fraccionamiento y armado de envoltorios, listos para su comercialización.

Con los elementos reunidos, la interviniente UFI Nº 18 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón, solicitó órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 4, de Juan Pablo Massi, y durante los procedimientos se logró el secuestro de más de 736 gramos de cocaína fraccionada en casi 500 envoltorios, marihuana, plantas de cannabis, balanzas digitales, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Además, se incautaron armas de fuego, municiones y hasta una granada de mano, que fue inspeccionada y puesta a resguardo por personal especializado en explosivos.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos argentinos y extranjeros y se estableció que una de las personas investigadas contaba con tobillera electrónica.

Además, otra mujer trans, de 37 años de edad, registraba un pedido de captura activo desde antes de su cambio de género, cuando su identidad era masculina, acumulaba antecedentes por robo agravado, asociación ilícita y encubrimiento desde 2023.

La investigación permitió además identificar a un presunto proveedor de la droga, de nacionalidad boliviana, quien no fue hallado al momento del allanamiento, aunque en su vivienda se secuestraron estupefacientes y un arma de fuego.

Según estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada en el mercado ilegal rondaría los 20 millones de pesos. La causa continúa en trámite tanto en el fuero provincial como en el federal.