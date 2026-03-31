El nuevo presidente de la UCR instó a hablar de gestión y no de “rosca”

El flamante presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, aseguró que el centenario partido debe dejar atrás las disputas internas y construir una agenda “de sentido común y temas que le importen a la gente”.

Consultado por la relación con los sectores de la UCR más cercanos al Gobierno nacional, el intendente de Venado Tuerto aseveró que “es muy buena”.

“Estoy dialogando con todos: con Leandro (Zdero), con Alfredo (Cornejo) y con dirigentes de distintas provincias. Creo que el partido tiene que transitar un camino de diálogo y acuerdos, respetando la diversidad y priorizando la unidad”, enfatizó en declaraciones a Noticias Argentinas.

“Todos estamos de acuerdo en ese es el mensaje que tenemos que brindar, un mensaje de gestión. Tenemos que dejar de hablar de internas y rosca. La UCR gobierna cinco provincias y más de 500 municipios, y por eso debemos hablar de gestión, producción, seguridad, obra pública y los problemas reales de la sociedad”, enumeró.

También abogó por tener “una postura racional y con sentido común” ante la administración de Javier Milei.

“En lo que estamos de acuerdo, acompañamos; en lo que podemos mejorar, proponemos; y en lo que no coincidimos, lo planteamos. Así funciona cualquier organización responsable. En el debate público tiene que haber un una mirada con sentido común. Es decir, hay iniciativas del Gobierno y cuestiones que plantea, en las que nosotros estamos de acuerdo y hay otras en las cuales creemos que podemos aportar para mejorar. Hay debates que no tienen que ver con cuestiones ideológicas, sino que tienen que ver con cuestiones de sentido común. Que se gaste menos de lo que se recauda es sentido común”, reflexionó.

Al aludir a la reforma laboral, puso de relieve que “el sistema actual fracasó. Hoy hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad, y eso desalienta la contratación. Se necesita una modernización laboral que cuide a trabajadores, PyMEs y jubilados”.

“Creemos que Argentina necesita tener presupuesto, y que este debe respetar las asignaciones específicas de recursos. Para los gobernadores e intendentes es fundamental contar con una hoja de ruta fiscal ordenada. Seguramente en la reforma laboral o en el presupuesto hay cosas en las que estemos de acuerdo. Ahora creo que esa es la posición racional de poder aportar a la una construcción de sentido común”, anexó en torno al otro tema relevante de la semana.

Por otra parte, el sucesor de Martín Lousteau en la conducción del radicalismo consideró que “no hay una sola razón” en torno a que a la fuerza le cuesta instalar un candidato competitivo a nivel nacional.

“En los últimos años aparecieron liderazgos externos que ocuparon ese espacio. También debemos hacer una autocrítica y construir consensos internos alrededor de figuras con vocación de gobierno y apoyo territorial”, remató.