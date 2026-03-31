Más de la mitad del salario mínimo se va en la canasta de servicios públicos

La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) creció un 5,7 % en diciembre y un hogar necesitó $ 183.410 para cubrir gastos de electricidad, gas, agua y transporte.

El fuerte aumento, por encima de la inflación de noviembre (2,5 %) y de la estimada por el mercado para el último mes del año (2,1 %), obedeció a incrementos tarifarios en todos los servicios y el crecimiento del consumo eléctrico, propio del período de altas temperaturas.

De esta manera, el gasto en servicios ya equivale a más de la mitad de un salario mínimo y representa el 11,1 % de una remuneración promedio del sector privado registrado.

El reporte, realizado por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET) y citado por el diario Ámbito, muestra que la actualización anual de la canasta de servicios públicos fue de 31 % en 2025, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) de 2025 se espera que esté cerca de ese nivel (30,4 %), según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).

El rubro que más presionó sobre la canasta fue el transporte, que explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del aumento interanual. En diciembre, el gasto mensual promedio en movilidad alcanzó los $ 83.196, consolidándose como el componente más pesado dentro del presupuesto de los hogares del AMBA.

En términos interanuales, el transporte acumuló un ascenso del 48 %, por encima del IPC, mientras que el resto de los servicios mostró subas más moderadas: agua (13 %), energía eléctrica (19 %) y gas natural (28 %).

Entre los servicios que más avanzaron, también se destacó la electricidad, con facturas en un promedio de $ 44.808 mensual para los usuarios sin subsidios, lo que implicó un incremento mensual del 20,8 % solo en diciembre.

Por su parte, el gas también tuvo subas tarifarias, aunque como la estacionalidad redujo el consumo se moderó el impacto final en las facturas, que quedaron en promedio en $ 22.970.

El agua, que tuvo un aumento en su cuadro tarifario, sufrió un ajuste de 4,4 % por el incremento en su valor y la mayor cantidad de días del mes, que impulsaron la factura media a $ 32.435.

En suma, la canasta de servicios públicos del AMBA de diciembre representa el 11,1 % del salario promedio registrado estimado del mes ($ 1.669.987) o bien, con un salario alcanza para comprar nueve canastas de servicios públicos (versus 8,6 en diciembre de 2024).

A su vez, el peso del gasto en transporte sobre el salario representa el 43 % y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre los ingresos del hogar.

El salario mínimo, vital y móvil en Argentina se ubicó en $ 334.800, tras el último aumento decretado por el Gobierno, lo que implica que la canasta de servicios públicos representó un 55 % de este tipo de haber.

