Milei contrastó el “fracaso” del Mercosur con “la nueva Sudamérica”

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este sábado de la cumbre de mandatarios del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de formar parte de la tradicional “foto de familia” con vista a las Cataratas.

Durante su mensaje, el líder libertario expresó que “la nueva Sudamérica llega desde el futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”.

“El Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió. No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo. Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”, sopesó.

Acto seguido, consignó que “la región necesita un arancel moderno, simple, competitivo y alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo XXI. De lo contrario, seguiremos condenados a crecer por debajo del mundo”.

Del mismo modo, manifestó que “hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma institucional integral, que reduzca el costo económico del Mercosur”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Foz de Iguazú. pic.twitter.com/GxCE4R1bTe — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 20, 2025

“La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia. Pero así como debemos corregir lo que no funciona, también debemos potenciar lo que sí tiene futuro. Nuestros países poseen un conjunto de activos estratégicos extraordinarios”, acotó.

“Energía, minerales, críticos y alimentos siempre han estado ahí y, al menos en el caso argentino, no hemos sido capaces de convertirlos en riqueza. Lo que necesitamos es dejar de poner obstáculos internos y permitir que ese potencial se despliegue de una vez”, arengó Milei.

En tanto, indicó que “la relación con la Unión Europea es un caso testigo de esa lentitud, porque tras décadas de negociaciones no hemos podido terminar de materializar un acuerdo comercial”.

También alertó que “la dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista, Nicolás Maduro, extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo”.

“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, bramó.

Finalmente, expresó “el apoyo permanente y sólido del Mercosur a los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833”.

“Si realmente queremos prosperidad, necesitamos el coraje de dejar atrás las recetas fracasadas, cortar con los errores del pasado y avanzar hacia un esquema abierto, eficiente y capaz de integrarse sin miedo a la realidad global”, remató.