Pánico en Constitución: un poste cayó sobre un auto y dos mujeres quedaron atrapadas

Momentos de extrema tensión se vivieron en el barrio de Constitución luego de que un poste de cartelería se desplomara sobre un vehículo en plena circulación, dejando a dos mujeres atrapadas en su interior. El episodio generó alarma entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona, una de las más concurridas del sur porteño.

Según se informó, las víctimas se desplazaban en un Peugeot 208 negro cuando la estructura cayó de manera repentina sobre el techo del auto. El impacto provocó importantes daños materiales y dejó a las ocupantes sin posibilidad de salir por sus propios medios, lo que obligó a un rápido llamado de emergencia.

Personal del SAME asistió a las mujeres, de 24 y 48 años, mientras que Bomberos de la Ciudad trabajaron para liberar el habitáculo. Tras el rescate, ambas fueron derivadas al Hospital Ramos Mejía para una mejor evaluación médica, aunque en principio se encontraban fuera de peligro.

El operativo incluyó la intervención de efectivos policiales de la Comuna 1 Sur, Defensa Civil, voluntarios de San Telmo y personal de Alumbrado Público, que realizaron tareas de remoción y aseguramiento del área. Durante varias horas, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido para evitar nuevos riesgos.

El hecho volvió a poner en discusión el estado de algunas estructuras urbanas en sectores de alto tránsito, y reavivó el reclamo de vecinos y conductores por mayores controles para prevenir este tipo de situaciones que, por pocos segundos, no terminaron en una tragedia mayor.