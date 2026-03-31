Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a un hombre en Berazategui

La investigación por el triple crimen de tres jóvenes en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la detención de un hombre en Berazategui, acusado de integrar la organización detrás de los secuestros y asesinatos que estremecieron a toda la región. El procedimiento fue realizado por personal de la DDI La Matanza, en el marco de una causa de extrema gravedad que sigue en pleno desarrollo.

El expediente es instruido por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón y contempla delitos como privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, con múltiples agravantes. Según fuentes policiales, el detenido habría tenido un rol relevante dentro de la estructura delictiva, con vínculos directos con otros imputados ya identificados.

Las víctimas fueron Morena Verri y Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. De acuerdo a la reconstrucción judicial, las jóvenes salieron la noche del 19 de septiembre desde Ciudad Evita para encontrarse con un supuesto cliente en una estación de servicio ubicada sobre avenida Crovara. Desde ese momento, se perdió todo contacto con ellas.

El análisis de cámaras de seguridad resultó clave para avanzar en la causa. Las imágenes permitieron ver a las jóvenes subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, que días después apareció incendiada en Florencio Varela. A partir de ese hallazgo, se profundizaron las pericias y el seguimiento de comunicaciones, lo que permitió establecer que las víctimas fueron privadas de su libertad y luego asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en una vivienda de Villa Vatteone.

En ese contexto, los investigadores identificaron a Bernabé Jesús Mallon, de 42 años, quien habría actuado bajo la figura de “tío” dentro de la organización criminal. El hombre ya contaba con antecedentes penales y, según la causa, habría colaborado en el encubrimiento de distintas actividades ilícitas.

Tras detectar inconsistencias en su declaración y movimientos compatibles con una posible fuga, el juez interviniente ordenó su detención. El operativo se concretó en Berazategui, donde además se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. Mientras el acusado será trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria, la investigación continúa para dar con otros posibles involucrados.