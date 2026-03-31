Párense de Manos llega a Telefe con combates, figuras del streaming y música en vivo

Telefe apuesta fuerte al cruce entre entretenimiento y deporte con la llegada de Párense de Manos, que desembarca en la pantalla abierta con su tercera edición y una puesta de alto impacto. El evento se emite este sábado desde las 17, en vivo desde la cancha de Huracán, y promete una tarde cargada de boxeo amateur, figuras del streaming y shows musicales.

La transmisión arranca con la alfombra roja, donde se podrá ver la llegada de los protagonistas y de los invitados especiales. Esa previa estará conducida por China Ansa y Chino Leunis, quienes acompañarán la cobertura de uno de los eventos más comentados del año en redes sociales y plataformas digitales.

Uno de los momentos más esperados llegará desde las 17.45, con un cruce que apela directo a la historia del boxeo argentino: Agustín, nieto de Carlos Monzón, frente a Franco, nieto de Ringo Bonavena. Un combate cargado de simbolismo que busca conectar generaciones y sumar épica al espectáculo.

Además, Flor Vigna volverá a subirse al ring para defender su título ante Mica Viciconte, en una pelea que genera gran expectativa por la rivalidad y el antecedente entre ambas. A lo largo de la tarde también se verán enfrentamientos como Goncho contra Grego Rosello, Willy Banks versus Gabino, Manu Jove frente a Mariano Pérez, Espe ante SoyDairi, Tomás Mazza versus Gero Arias, entre otros cruces que combinan humor, tensión y show.

El relato y los comentarios estarán a cargo de Luquitas Rodríguez, acompañado por Rober Galati, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca, quienes pondrán voz a una jornada pensada para captar tanto a los fanáticos del boxeo como al público del streaming y la televisión abierta. Con esta propuesta, Telefe busca consolidar un formato que ya demostró alto impacto y fuerte conversación digital.