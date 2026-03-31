Golpe al narcomenudeo en La Plata: detuvieron a una estudiante neuquina

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó adelante en La Plata, donde una mujer de 32 años fue detenida acusada de comercializar drogas sintéticas en pleno casco urbano. La investigación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, a través de su Delegación local, y permitió desbaratar una modalidad de venta al menudeo que se apoyaba en el uso de redes sociales y billeteras virtuales.

La causa se inició de oficio el 7 de noviembre, a partir de información que alertaba sobre la posible venta de drogas de diseño en un edificio ubicado sobre calle 44 entre 4 y 5. Según fuentes policiales, la principal sospechosa realizaba las transacciones únicamente los viernes y sábados, en horarios acotados, con el objetivo de reducir riesgos y evitar ser detectada.

Durante varias semanas, los investigadores realizaron tareas de vigilancia encubierta, seguimientos y registros fílmicos y fotográficos que permitieron documentar maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes. En ese marco, también se llevaron adelante procedimientos de “comprador previo”, que derivaron en el secuestro de sustancias conocidas como “cristal” y pastillas de éxtasis.

🚔 Una mujer de 32 años fue detenida en La Plata luego de haber sido filmada vendiendo drogas al menudeo desde la puerta de un edificio ubicado en pleno centro de La Plata.



🫴🏽 La venta era de drogas de diseño, se hacía con el típico “pasamanos” desde el edificio ubicado sobre… pic.twitter.com/dGNrMgkw9I — ANDigital (@ANDigitalOK) December 21, 2025

Con el avance de la pesquisa, se logró identificar a la presunta responsable como Irina Noel Chanetol Altamirano, oriunda de Neuquén, quien se habría radicado en La Plata con fines de estudio. De acuerdo a la investigación, la mujer solo concurría al departamento del centro para concretar las ventas y luego regresaba a un domicilio en el barrio Villa del Plata, en Punta Lara, partido de Ensenada, donde residía junto a su pareja.

Las tareas de seguimiento permitieron ubicar ambos domicilios y el vehículo utilizado para los desplazamientos, una Volkswagen Amarok, además de detectar el uso de medios electrónicos de pago. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos que se concretaron el 18 de diciembre, desde las 4.30 de la madrugada.

Como resultado de los procedimientos, Chanetol Altamirano fue aprehendida y se secuestraron marihuana, “cristal”, 399 pastillas de éxtasis con distintos logos, tussi, hongos alucinógenos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. La detenida quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para establecer posibles vínculos y el alcance total de la red de comercialización.