martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Policiales y Judiciales | 20 dic 2025

operativo antidrogas

Golpe al narcomenudeo en La Plata: detuvieron a una estudiante neuquina

La investigación se inició a comienzos de noviembre y derivó en allanamientos simultáneos en el centro de la ciudad y en Punta Lara, con el hallazgo de éxtasis, “cristal” y otros estupefacientes.

Objetos incautados.
TAGS: LA PLATA, OPERATIVO, NARCOS

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó adelante en La Plata, donde una mujer de 32 años fue detenida acusada de comercializar drogas sintéticas en pleno casco urbano. La investigación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, a través de su Delegación local, y permitió desbaratar una modalidad de venta al menudeo que se apoyaba en el uso de redes sociales y billeteras virtuales.

La causa se inició de oficio el 7 de noviembre, a partir de información que alertaba sobre la posible venta de drogas de diseño en un edificio ubicado sobre calle 44 entre 4 y 5. Según fuentes policiales, la principal sospechosa realizaba las transacciones únicamente los viernes y sábados, en horarios acotados, con el objetivo de reducir riesgos y evitar ser detectada.

Durante varias semanas, los investigadores realizaron tareas de vigilancia encubierta, seguimientos y registros fílmicos y fotográficos que permitieron documentar maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes. En ese marco, también se llevaron adelante procedimientos de “comprador previo”, que derivaron en el secuestro de sustancias conocidas como “cristal” y pastillas de éxtasis.

Con el avance de la pesquisa, se logró identificar a la presunta responsable como Irina Noel Chanetol Altamirano, oriunda de Neuquén, quien se habría radicado en La Plata con fines de estudio. De acuerdo a la investigación, la mujer solo concurría al departamento del centro para concretar las ventas y luego regresaba a un domicilio en el barrio Villa del Plata, en Punta Lara, partido de Ensenada, donde residía junto a su pareja.

Las tareas de seguimiento permitieron ubicar ambos domicilios y el vehículo utilizado para los desplazamientos, una Volkswagen Amarok, además de detectar el uso de medios electrónicos de pago. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos que se concretaron el 18 de diciembre, desde las 4.30 de la madrugada.

Como resultado de los procedimientos, Chanetol Altamirano fue aprehendida y se secuestraron marihuana, “cristal”, 399 pastillas de éxtasis con distintos logos, tussi, hongos alucinógenos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento. La detenida quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para establecer posibles vínculos y el alcance total de la red de comercialización.

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