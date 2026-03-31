Cristina Kirchner fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis

La dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en el Sanatorio Otamendi por un fuerte dolor abdominal, luego de que los médicos le realizaran una revisión en su domicilio y determinaran que debía ser operada de urgencia.

Una vez en el centro de salud, previa autorización judicial, fue intervenida por lo que luego se supo fue un cuadro de apendicitis.

Horas después, el parte médico precisó que la paciente “ingresó a nuestra institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.

El informe precisó que Fernández de Kirchner “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.

Asimismo, el documento rubricado por la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi, consignó que la titular del PJ se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.