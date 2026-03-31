Airbag despidió su año Monumental con cinco River agotados

El presente de Airbag ya es histórico. Luego de haber lanzado El Club de la Pelea I, la banda dio un gran salto en su carrera abriendo las puertas de esta etapa en el Estadio River Plate con dos fechas sold out en tiempo récord en el que desplegaron un show inolvidable cargado de potencia que incluyó un repertorio de más de 30 canciones desatando la emoción de más de 150 mil personas.

Transitando el 2025, El Tour de “El Club de la Pelea” creció de manera exponencial, sumando conciertos en las principales ciudades del país y agotando múltiples funciones. Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Neuquén, Tucumán, Corrientes, Jujuy, Mendoza y Santa Fe fueron parte de un recorrido arrollador que incluyó triples sold outs, funciones consecutivas y presentaciones en los recintos más importantes de cada ciudad.

La expansión continuó por Latinoamérica con shows en Quito, Bogotá, Asunción, Ciudad de México, Arequipa y Lima, además de un doble Antel Arena en Montevideo, consolidando un vínculo cada vez más profundo con el público de la región. En octubre, el tour cruzó nuevamente el océano para reencontrarse con sus fans en España, con fechas agotadas en Barcelona (Razzmatazz) y Madrid (Live Las Ventas), donde la energía y la entrega del público se hicieron sentir desde el primer segundo.

En cada encuentro se vivieron noches de celebración absoluta, emoción compartida y una energía desbordante desde la llegada al aeropuerto hasta el último acorde del concierto. El repertorio, con más de 40 canciones que atraviesan generaciones, reafirmó una vez más el fenómeno que la banda representa en vivo.

En octubre también llegó uno de los momentos más esperados del año: su tercera fecha en el Monumental. Allí, Airbag presentó un show renovado con una puesta imponente y una experiencia audiovisual única, en un espectáculo de tres horas que volvió a hacer vibrar a cada uno de los presentes.

Coronando este brillante año, los hermanos Sardelli decidieron dar un nuevo paso en su carrera anunciando dos nuevas despedidas de año en las ciudades más entrañables: en el Hipódromo de Rosario y el Kempes de Córdoba. Durante ambas fechas sold out, la banda superó nuevamente las expectativas de todos sus fanáticos brindando shows cargados de potencia y un setlist impecable como solo ellos saben desplegar.

Ahora, Airbag volvió al Monumental para coronarse con su cuarto y quinto Estadio River de 2025, reafirmando un vínculo cada vez más profundo con su público.

Las noches comenzaron de una forma especial: desde la pasarela y bien cerca de la gente, con “Como un diamante” marcando el inicio de un ritual que volvió a convertir al estadio en un punto de encuentro entre la banda y su audiencia. Durante ese primer tema, Guido se esguinzó el tobillo y debió continuar el show sentado, sin que eso afectara en lo más mínimo la energía, la entrega ni la felicidad con la que Airbag sostuvo cada canción.

La imponente pasarela fue protagonista durante todo el show, permitiendo que los hermanos estuvieran más cerca de su público que nunca, rompiendo la distancia y potenciando la experiencia colectiva.

En estas fechas, celebraron junto a su gente todo lo vivido hasta el momento en una etapa que no hizo más que comenzar, pero que ya acumula reconocimientos contundentes. Fieles a este ritual de fin de año, el Monumental tembló con sus instrumentos encendidos a través de canciones como “Anarquía en Buenos Aires”, “Jinetes cromados”, “Perdido”, “Cae el sol”, “Por mil noches” y “Fugitivo”, una de las incorporaciones más pedidas por el público. Además, el show fue escenario del estreno en vivo de sus nuevas canciones “Asuntos pendientes” y “Blues del infierno”, recibidas con euforia y confirmando el pulso creativo de la banda.

También hubo lugar para uno de los pasajes más emotivos del show, con un bloque íntimo al piano sobre la pasarela, donde Pato interpretó “Culpables” y “Por mil noches”, generando un clima de cercanía y emoción que contrastó con la magnitud del estadio y dejó al público en absoluto silencio.

En estas noches inolvidables, una multitud de pie vibró con los himnos que siempre coronan sus shows, “Solo aquí” y “Mi sensación”, en un momento de comunión total donde la energía de Airbag y la del público se fundieron en una sola.

Este 2025 es el año de El Club de la Pelea – I, el octavo álbum de estudio de la banda, que refleja su madurez, potencia y evolución constante. El disco se consolidó rápidamente como uno de los lanzamientos del año, con canciones que se volvieron himnos y reforzaron su lugar como una de las grandes bandas del rock nacional.

Varias canciones ingresaron al Top 50 en menos de 24 horas, impulsando al álbum a superar los 80 millones de reproducciones en 2025. Además, el disco completo ingresó al Top 200 de Argentina, confirmando su impacto transversal en la escena.

La próxima parada de una de las bandas más convocantes del rock nacional será Cosquín Rock en febrero de 2026, donde darán inicio a un nuevo año arriba de los escenarios, fieles a su esencia: tocar en vivo y llevar la bandera del rock a lo más alto.

La gira continuará por distintas provincias del país, con presentaciones confirmadas en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero, y una agenda que ya suma fechas destacadas como Leones (Córdoba) el sábado 14 de febrero en la Fiesta Nacional del Trigo, Santiago de Chile el viernes 13 de marzo en Lollapalooza y Ciudad de México el sábado 14 de marzo en Vive Latino, proyectando un 2026 de expansión y escenarios masivos.