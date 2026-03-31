El senador nacional de Unión por la Patria, Martín Soria, afirmó que “hay una gran incongruencia” en “el proyecto de precarización laboral” promovido por el Gobierno,

En este sentido, explicó que “contiene artículos que conceden descuentos económicos groseros, muy pero muy fuertes, para sectores muy concentrados de la Argentina”.

“Les bajaba el impuesto a las ganancias a las 144 grandes sociedades comerciales de la Argentina¿Qué tiene que ver eso con una ley de reforma laboral cuando en Diputados se está tratando el presupuesto?”, inquirió en declaraciones a Radio Provincia.

“Al Estado argentino invertir en 2026 en el sistema universitario nacional, para no dejarlo prenderse a fuego, le cuesta 1.400 millones de dólares. Eso es lo que quería recorta Javier Milei, pero como no lo logró, hoy dijo que este presupuesto no le servía”, ejemplificó el legislador rionegrino.

Así las cosas, disparó: “Esta gente viene a subsidiar a los millonarios que los pusieron en la Rosada con la tuya, y a cerrar las universidades para nuestros pibes. Esto es lo que está pasando”.

En igual tono, manifestó que el proyecto de reforma laboral del Gobierno es “un retraso” y “es muy importante saber qué van a hacer los gobernadores”.

