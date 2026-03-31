Con una práctica que lleva más de 18 años de manera ininterrumpida, el mayor de la Policía Bonaerense Rodolfo Benítez volvió a ponerse el traje de Papá Noel, recorrió comedores y geriátricos, y entregó obsequios a niños y a abuelos en situación de vulnerabilidad social en el partido de La Plata, siempre en su trineo, especialmente diseñado para esta bellísima jornada.

El derrotero de este verdadero campeón de la solidaridad comenzó el viernes cuando Santa llegó al Barrio Aeropuerto, más precisamente a la esquina de las calles 4 y 613, donde lo esperaba un grupo de adultos mayores a cargo de la profesora Silvana Stremi.

“Ver la alegría reflejada en las caras de esos abuelos que muy poco reciben de afecto familiar es algo que llena el alma”, le dijo el propio Benítez a ANDigital al respecto de su primera parada.

Los siguientes destinos de Papá Noel, ya este sábado, fueron el Hogar de Niños “Dardo Rocha”, en Villa Elisa; la Estación Pereyra y la localidad de Ángel Echeverry, donde se encontró con familiares de quinteros de la zona, y finalmente recorrió el centro comercial de Los Hornos.

#Navidad 🎅🏽 El policía solidario se disfrazó de Papá Noel y entregó regalos en La Plata



🎁 El comisario mayor de la Policía Bonaerense Rodolfo Benítez volvió a llevar alegría a niños y abuelos en condiciones de vulnerabilidad. La solidaridad volvió a primar, como desde hace más… pic.twitter.com/LoKSPMUYKS — ANDigital (@ANDigitalOK) December 21, 2025

“En todo el camino fuimos repartiendo pan dulces, golosinas y pochoclos, y la alegría de la gente es algo que no se puede comparar con nada”, alegó Rodolfo.

También hubo un espacio para el agradecimiento: “Pudimos hacer este recorrido gracias a la incansable labor de mi señora, Cristina Martínez; a mis hijos Laura y Emanuel, y a mi yerno Emanuel Rossi, con ellos hicimos los panes dulces, los budines y el pochoclo”, contó el efectivo ante ANDigital.

A ellos se suman Benicio, Homar, Julia, Leonardo, Ana, Tina, Andrea, Florencia, Claudio, María y Facundo, quienes con su aporte totalmente desinteresado le llevan alegría a esos de los que muy pocos se acuerdan.