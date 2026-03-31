Balvanera: atacaron a una policía por la espalda para robarle el arma y escaparon a los tiros

El barrio porteño de Balvanera volvió a quedar en el centro de la escena por un hecho de violencia que tuvo como víctima a una integrante de la Policía de la Ciudad. Este domingo por la madrugada, una oficial fue atacada por un delincuente armado que intentó robarle el arma reglamentaria mientras caminaba por la vía pública.

El episodio se registró alrededor de las 04:40 en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre. Según se pudo reconstruir, el agresor sorprendió a la oficial Florencia Micaela Martínez desde atrás y le apoyó un arma de fuego en el cuello para intimidarla. En ese momento, le exigió que entregara su arma, lo que derivó en un forcejeo violento.

Durante la pelea, la mujer policía cayó al suelo, pero logró resistir y evitar que el atacante concretara el robo. Ante la situación, el delincuente escapó corriendo por la misma cuadra y, en plena huida, efectuó un disparo que impactó contra el asfalto. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Tras el ataque, una ambulancia privada asistió a la oficial en el lugar. El diagnóstico indicó traumatismo en el codo derecho con escoriaciones y una fuerte crisis de angustia, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. De todos modos, se activó el protocolo de contención correspondiente para este tipo de situaciones.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 43, quien ordenó la intervención de personal especializado en balística para analizar el proyectil y dispuso un relevamiento de testigos y cámaras públicas y privadas. A pesar del operativo de rastrillaje, el agresor, que vestía una chomba azul y un gorro tipo piluso, seguía prófugo al cierre de esta edición.