Papa Noel encabezó el Desfile Mágico y miles de familias disfrutaron la Navidad en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires vivió un fin de semana a puro espíritu navideño con una propuesta que combinó luces, música y espectáculos al aire libre. En el marco del Paseo Navideño de Palermo, Papa Noel fue uno de los grandes protagonistas del Desfile Mágico Alparamis, una iniciativa que reunió a miles de personas alrededor de la Plaza Sicilia.

El evento contó con coloridas carrozas y más de 120 artistas itinerantes que recorrieron las calles aledañas, despertando la atención de familias completas, turistas y vecinos de distintos barrios. El circuito comenzó en avenida Adolfo Berro, siguió por Sarmiento, dobló por avenida del Libertador y Casares, para luego regresar al punto de partida, bordeando el Jardín Japonés.

Desde el jueves, el Paseo Navideño fue uno de los puntos más concurridos de la zona. A partir de las 20.30, con el encendido del Jardín lumínico, el lugar se transformó en un verdadero escenario para las fotos y el disfrute: senderos iluminados, instalaciones brillantes y pequeñas intervenciones artísticas crearon una experiencia inmersiva al aire libre.

Durante el desfile, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el valor simbólico de estas celebraciones. “Navidad es una fiesta que vivimos en familia y compartimos con nuestros seres queridos. Y también la vivimos como Ciudad: Buenos Aires es una comunidad construida sobre valores que nos unen aunque pensemos distinto”, expresó, acompañado por su esposa, la periodista Maria Belén Ludueña.

El Paseo Navideño cerró este domingo con una agenda que también incluyó un mercado con productos típicos de esta época del año y shows musicales de formato sinfónico. La propuesta fue parte de una programación más amplia que se desplegó en distintos puntos de la Ciudad, con actividades en plazas y mercados pensadas para todas las edades.

La celebración navideña porteña había comenzado el 8 de diciembre con el tradicional encendido de luces en el Obelisco y continuó a lo largo de las semanas con múltiples iniciativas culturales y recreativas. Con una masiva participación, el Desfile Mágico en Palermo se consolidó como uno de los momentos más destacados del calendario festivo.