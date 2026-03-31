Confirman un caso de gripe H3N2 en la provincia de Buenos Aires

La confirmación de los primeros casos de gripe H3N2 en el país encendió las alertas sanitarias y puso el foco en la provincia de Buenos Aires, donde se detectó uno de los contagios. Se trata de un nene de cinco años que fue atendido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y permaneció internado en observación, con evolución favorable.

La detección fue ratificada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán, que también informó otros dos casos en adolescentes de la provincia de Santa Cruz. En el caso bonaerense, las autoridades sanitarias aclararon que el niño transitó la enfermedad sin presentar complicaciones clínicas de gravedad.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó que el subclado identificado tiene una mayor capacidad de transmisión, aunque no está asociado a cuadros más severos según la evidencia disponible hasta el momento. De todos modos, remarcó la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica activa y reforzar las medidas de prevención.

Tras la confirmación del caso, desde el sistema de salud provincial insistieron en la necesidad de reforzar la vacunación antigripal, especialmente en los grupos priorizados. La campaña 2025 continúa en marcha y las dosis disponibles protegen contra Influenza A H1N1, H3N2 e Influenza B, con el objetivo de reducir complicaciones, internaciones y muertes.

Las autoridades recordaron que la vacuna es gratuita en la provincia de Buenos Aires para personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses y pacientes con factores de riesgo, siempre con indicación médica. Además, reiteraron recomendaciones clave como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y el uso de la etiqueta respiratoria.

Ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolores musculares, tos seca o dolor de garganta, especialistas aconsejaron evitar la automedicación y consultar con un profesional de la salud. En territorio bonaerense, la atención puede realizarse en centros públicos o a través de los canales oficiales de IOMA, mientras la situación se mantiene bajo monitoreo y dentro de los parámetros esperados para la época del año.