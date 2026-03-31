Conmoción en La Plata: hallaron sin vida a una joven de 28 años en una vivienda de City Bell

La ciudad de La Plata atraviesa horas de profundo impacto tras conocerse el hallazgo sin vida de una joven de 28 años en la localidad de City Bell. El hecho ocurrió este domingo y generó un fuerte despliegue policial y sanitario en la zona.

Según informaron fuentes oficiales, fue la pareja de la víctima quien encontró el cuerpo al llegar a la vivienda ubicada en la calle 455, entre 20 y 21. Al ingresar al domicilio, el hombre se encontró con la escena y dio aviso inmediato a las autoridades.

Minutos después, arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento de la joven. De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, no se registraron signos de violencia ni indicios de la intervención de terceros.

La causa quedó en manos de la Justicia y fue caratulada como suicidio, mientras se avanzará con distintas medidas para esclarecer lo sucedido y reconstruir las últimas horas de la víctima. En ese marco, se esperan nuevas actuaciones judiciales y peritajes complementarios.

El hecho provocó una fuerte conmoción entre vecinos de City Bell y reaviva la importancia de visibilizar la salud mental y el acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad. Ante cualquier situación de crisis, especialistas recuerdan la necesidad de buscar ayuda profesional y recurrir a los dispositivos de atención disponibles.