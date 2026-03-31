Si vuelven los 90… que sea con Midachi: “La despedida”

Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más importantes de la Argentina, anunció su regreso a los escenarios para una despedida histórica.

Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026, en una serie de funciones que prometen emoción, risas y celebración.

Las localidades salen a la venta este lunes 22, desde las 12 horas, a través de TuEntrada y en la boletería del teatro, Avenida Corrientes 857.

Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico indiscutido del entretenimiento nacional.

Estos shows en el Gran Rex marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketchs y momentos más emblemáticos de una carrera que dejó huella en la historia del humor argentino.

“Porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo. Gracias con el cuerpo entero. Con la risa. Con la música. Con el silencio final… Midachivuelve… ¡Porque sí!”, resumen los artistas.