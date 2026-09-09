Milei afirmó que el Sable Corvo “es nuestro símbolo más poderoso”

El presidente del a Nación, Javier Milei, definió al sable corvo del general San Martín como “el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina” y lo calificó como “una reliquia sagrada que recuerda que la libertad es inclaudicable”. Fue durante el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, realizado en el histórico Campo de la Gloria.

“Hoy estamos aquí para conmemorar el aniversario del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora. En este mismo campo, nuestros granaderos derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando y fueron victoriosos”, reflexionó el mandatario, quien destacó al Regimiento de Granaderos a Caballo como “los protectores de la llama de la libertad”.

En ese marco, el mandatario aseguró que “la gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución que rompió con un pasado de opresión y permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie por primera vez en su historia”, iniciando un camino que las llevó a convertirse “en una nación que sería potencia”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, durante la Ceremonia de Entrega del Sable Corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos. pic.twitter.com/ZV3uNIWB85 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 8, 2026

El sable “es más que un objeto histórico: es una reliquia nacional que tiene incrustada en ella el alma de nuestra nación y que porta también el espíritu de la independencia y la certeza de que somos un país soberano”, acotó.

Asimismo, puso de relieve que mientras permanezca resguardado, “sabremos que somos argentinos y que nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca”.

“Durante años la política se dedicó a deslegitimar el rol de la defensa, del mando y de la soberanía como pilares fundamentales de nuestra nación. Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar”, exclamó el líder libertario.

Así las cosas, sostuvo que “honrar a San Martín es lograr que nuestra nación se sienta verdaderamente libre y grande”. Se trata de “un compromiso histórico prioritario e inclaudicable”.

Luego consignó que el Estado nacional “devuelve al Regimiento de Granaderos el honor de custodiar el Sable Corvo”, saldando “una deuda histórica” con la institución creada por el propio Libertador.

La ceremonia recordó el único combate librado en suelo argentino por el general José de San Martín junto a su Regimiento de Granaderos a Caballo, hecho que marcó el inicio de la gesta libertadora de medio continente. En el marco del acto, se formalizó además la entrega en custodia del Sable Corvo, reliquia histórica del Libertador, al cuerpo militar que él mismo fundó.

Acompañaron al jefe de Estado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; la diputada nacional Romina Diez; y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

En #SanLorenzo participé del acto en homenaje al Combate de San Lorenzo, junto al presidente Javier Milei, en el Campo de la Gloria, escenario del único combate del General José de San Martín en suelo argentino junto a sus Granaderos a Caballo.



En este lugar se escribió una de… pic.twitter.com/MhsHc5jZTg — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 8, 2026

Durante el evento se realizó una reconstrucción histórica del Combate de San Lorenzo, con tropas uniformadas de época y formaciones que reprodujeron las maniobras originales. En ese marco, se concretó la entrega formal del Sable Corvo al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos.

El acto incluyó un desfile de los Granaderos a Caballo, acompañado por interpretaciones de la Fanfarria Alto Perú, con formaciones de tropas, unidades montadas y la participación de agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias. La ceremonia culminó con el traspaso oficial del sable, que pasó del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde quedará bajo custodia.