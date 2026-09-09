“Veneno”, un frenesí absurdo como antídoto vital

Veneno es la performance coreográfica y sonora creada por Juan Onofri Barbato —bailarín, coreógrafo, docente y gestor cultural— que profundiza su investigación escénica en torno al cuerpo como espacio de acción y resistencia.

Concebida como una ofrenda física a un tiempo marcado por la violencia y la tensión social, la obra propone una danza intensa y visceral.

Veneno transforma el cuerpo en un territorio de exceso y transformación, donde movimiento y sonido dialogan como una experiencia sensorial directa.

La obra se presentará en Arthaus (Bartolomé Mitre 434) el sábado 28 de febrero y los sábados 7, 14 y 21 de marzo, siempre a las 16.30 horas. Las entradas pueden reservarse vía Alternativa.

La obra se activa a partir de un dispositivo singular: una playlist secreta que atraviesa el cuerpo del intérprete, impulsándolo a un frenesí absurdo como antídoto vital. El movimiento emerge como respuesta urgente, como pulsión desbordada que tensiona los límites entre lo íntimo y lo público, entre lo real y lo ficcional.

De formato site specific, Veneno recorre terrazas y arquitecturas abiertas de la ciudad, proponiendo una experiencia donde cuerpo y entorno se afectan mutuamente. A través de un dispositivo de sustracción sonora, se generan desfasajes y alteraciones perceptivas que habilitan nuevas lecturas del espacio urbano y producen otras ficciones posibles sobre lo real.

La danza, en Veneno, no solo ocupa el espacio: lo reescribe, lo desplaza y lo transforma, conduciendo a otras formas de habitar, de mirar y de sentir el presente.