Asesinaron al exjugador de Almirante Brown Lucas Pires: Su hermano, el homicida

Una noticia enluta al mundo de fútbol ya que el exjugador de Almirante Brown Lucas Pires fue asesinado luego de recibir una puñalada durante una pelea callejera que tuvo con uno de sus hermanos.

El hecho se produjo el viernes en la intersección de las calles Raulies y Alagon en Rafael Castillo, localidad del distrito de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste donde Lucas, de 29 años de edad, mantuvo una pelea con su hermano Marcos, de 27.

En esa gresca, Lucas recibió una herida cortante en su antebrazo derecho, por lo que debió ser trasladado al Hospital “Néstor Kirchner”, donde le dieron la atención necesaria y hasta lo intervinieron quirúrgicamente, pero finalmente no resistió y falleció.

Tras convocar a la policía, una patrulla de la Comisaría de González Catán se hizo presente y el cuñado de la víctima relató lo sucedido a las autoridades, que elevaron actuaciones y por ello se conformó una causa por “homicidio”, que tramita en la UFI especializada en esos hechos del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas.

De acuerdo a lo que se informó de fuentes tribunalicias, el sujeto ya se habría puesto a disposición de la Justicia y se presentaría espontáneamente en las próximas horas a brindar declaración testimonial en la oficina del fiscal, quien ya lo identificó por el relato de testigos y la presencia de cámaras de seguridad de la zona.

Vale decir que Lucas contaba con antecedentes penales por violencia de género, en rigor por lesiones leves agravadas por el vinculo y daños, por lo que la UFI Nº 16 le había impuesto una restricción perimetral, en un caso en el que intervino además el Juzgado de Familia Nº 5.

Respecto de su pasado en La Fragata, Pires vistió la camiseta de Almirante Brown entre los años 2015 y 2016 y convirtió un gol, ante Brown de Adrogué.