Murió el hombre golpeado a la salida de un boliche en Batán: Un detenido

Un nuevo episodio de violencia sacudió a la localidad de Batán, donde se confirmó el fallecimiento de un hombre de 30 años que había sido brutalmente agredido a la salida de un boliche. Por el hecho, un joven de 18 años fue detenido como principal sospechoso, mientras que una mujer de 24 terminó aprehendida por intentar obstaculizar el accionar de los efectivos.

El ataque ocurrió en la zona de la Colectora y la calle 132, donde, por motivos que aún se investigan, se desató una pelea que terminó con la víctima gravemente herida. Testigos dieron aviso a las autoridades y al lugar acudió una ambulancia del SAME, que trasladó de urgencia al hombre al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el paciente no logró sobrevivir a las severas lesiones sufridas producto de la golpiza. Con el correr de las horas, se confirmó oficialmente su deceso, lo que agravó la situación procesal del imputado.

En paralelo, efectivos policiales lograron identificar y detener al presunto agresor, un joven de 18 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, durante el procedimiento, una mujer de 24 años fue detenida por intentar entorpecer la labor policial en medio del operativo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido y tomará declaración al imputado en las próximas horas. No se descarta que surjan nuevas detenciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados en la zona.